Cade e si ferisce gravemente durante la battuta di caccia. Si alza l'elisoccorso per recuperare il 32enne

MALLES. È uscito per andare a caccia, ma non è tornato a casa. Un cacciatore 32enne è stato ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Bolzano dopo una brutta caduta sulle montagne intorno a Mazia, frazione di Malles Venosta. Le ricerche sono partite nella serata di domenica 20 giugno. L’allarme è arrivato dai famigliari, preoccupati per il suo mancato ritorno.

Il ritrovamento è avvenuto poche ore dopo l’allarme, a 2mila metri di quota circa. L’uomo era salito su un punto elevato per controllare la selvaggina nei dintorni, ma sfortunatamente ha perso l’equilibrio, cadendo e riportando varie ferite gravi.

Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, ma la missione di recupero è stata particolarmente difficile, soprattutto vista l’ora tarda. A supporto dei pompieri si è alzato in volo il Pelikan 2, dotato di visori notturni che hanno facilitato il compito alle squadre di soccorso. Alla fine il cacciatore è stato recuperato e portato all’ospedale San Maurizio, dove i medici lo hanno accolto con riserva di prognosi. L’uomo ha riportato varie ferite gravi ed ha dovuto essere intubato.

Il 32enne è originario della zona di Mazia, ma lavora in Liechtenstein. Periodicamente però torna al suo paese natale per delle battute di caccia, sua passione. Lo stesso è successo domenica, quando purtroppo è rimasto ferito.

Sul posto i carabinieri di Resia per le indagini del caso.