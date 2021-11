Catturato il cervo che ha caricato la coppia di anziani, era stato attirato dai foraggiamenti vicino alle case

TARVISIO. Si tratterebbe del cervo che qualche giorno fa ha caricato una coppia di anziani mandandoli all'ospedale con diverse ferite. E' stato catturato un grosso ungulato dal Reparto Carabinieri Biodiversità di Tarvisio mercoledì mattina e da quanto emerge, anche questa volta, dietro il comportamento ''aggressivo'' dell'animale selvatico ci sarebbero azioni dell'uomo che ne hanno modificato le abitudini.

Il brutto incidente, infatti, era avvenuto due giorni prima a Tarvisio in un sentiero a ridosso di diverse abitazioni. Una coppia di anziani stava facendo una passeggiata quando sono stati caricati dal grosso ungulato che si trovava vicino al tracciato. L'animale li ha colpiti facendoli anche cadere all'indietro e rotolare giù da un pendio. La scena è stata vista da alcuni abitanti dei palazzi che hanno le finestre proprio sul sentiero ed hanno riferito quanto accaduto ai soccorritori.







Ora emerge che in quella zona è da tempo diffusa la pratica del foraggiamento di animali selvatici. Alimenti vengono deposti al margine del bosco a ridosso delle case per avvicinare gli animali. Questo ha probabilmente causato la frequentazione abituale del cervo nelle vicinanze delle abitazioni, determinando così un antropizzazione dell'animale e il conseguente aumento del rischio di interazioni con l'essere umano.

E, probabilmente, proprio così sono andati i fatti. Le operazioni di cattura del cervo sono state eseguite in telenarcosi, condivise con la Direzione Regionale Centrale per le Risorse Agroalimentari, Forestali ed Ittiche, ed eseguita con l'assistenza del personale veterinario dell'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale. In attesa di ulteriori accertamenti, l'animale è stato trasferito in una struttura idonea.