Chalet al posto del fienile, il consigliere provinciale Peter Faistnauer espulso dal Team K: “Ora si dimetta”

BOLZANO. “Data la gravità delle accuse e l’importanza anche politica della questione, venerdì il consigliere provinciale del Team K è stato espulso dal movimento per decisione unanime del consiglio direttivo per aver disatteso il codice etico del Team K e gli è stato chiesto di dimettersi dal suo mandato di consigliere provinciale”. È con questa nota che il Team K, il maggiore partito di opposizione in Alto Adige, ha liquidato Peter Faistnauer.

La decisione è arrivata dopo le accuse sollevate dal Südtiroler Tageszeitung che ha puntato il dito contro l’ex sindaco (dal 2015 al 2018) di Campo di Trens, in quanto avrebbe trasformato il suo fienile in una serie di chalet, in questo modo però avrebbe disatteso la normativa. Sempre secondo quanto riportato dal Südtiroler Tageszeitung i tecnici del Comune di Campo di Trens avrebbero già certificato le violazioni.

“Il consiglio direttivo e i consiglieri provinciali – prosegue la nota del Team K – si sono confrontati con Peter Faistnauer in merito alle accuse che gli sono state rivolte. Non è stato in grado di dare risposte esaustive sulle presunte scorrettezze che gli vengono attribuite, ma un’analisi più approfondita della questione non è più stata possibile, in quanto Peter Faistnauer risultava non essere più raggiungibile”.

Infine, i vertici del partito fanno sapere di non essere stati a conoscenza delle accuse fino a quando queste non sono diventate di dominio pubblico. Il Team K perde così un altro consigliere (dopo Josef Unterholzner), passando da 6 a 4 consiglieri, stando ad alcune indiscrezioni però Faistnauer potrebbe dimettersi dal Consiglio provinciale lasciando spazio al primo dei non eletti.