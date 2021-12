Coronavirus, altri 191 positivi e peggiora la situazione negli ospedali con 9 nuovi ricoveri

Fortunatamente non si registrano decessi. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la fascia 0-5 anni, ben 51 la fascia 40-59 anni e 43 tra i 19 e 39 anni. In tutte le fasce d'età c'è almeno un positivo

TRENTO. Quasi altri 200 casi rilevati in Trentino su oltre 9.300 tamponi e un peggioramento della situazione ospedaliera ma fortunatamente non si registrano decessi. Questi i dati principali emersi dal bollettino dell'Apss sull'andamento della pandemia in provincia di Trento. In particolare si registrano 197 nuovi contagi da Coronavirus divisi su 113 casi rilevati dal molecolare (su 1.101 test effettuati) e 84 casi rilevati con tampone antigienico (su 8.227 test effettuati).

I molecolari poi confermano 191 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Nessun decesso anche oggi, mentre tra i nuovi positivi, la maggior parte risulta asintomatico (110 casi) e il resto pauci-sintomatico, eccetto un ricoverato in alta intensità e 9 in media intensità. Tra i nuovi casi, 17 riguardano la fascia 0-5 anni, ben 51 la fascia 40-59 anni e 43 tra i 19 e 39 anni. In tutte le fasce d'età c'è almeno un positivo.

In crescita il numero dei pazienti ricoverati che raggiungono quota 67 (di cui 8 in rianimazione), frutto di 4 dimissioni e 13 nuovi ingressi in ospedale. Per quanto riguarda le guarigioni, aumentano di 174 unità e salgono a 49.677 da inizio pandemia.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, stamattina sono arrivate a quota 880.024, delle quali 379.816 seconde dosi e 78.723 terze dosi.