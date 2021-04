Coronavirus, ci sono 6 Comuni in più Covid-free in Trentino (32 il totale). A Trento positivo lo 0,44% dei residenti. Rovereto, Arco, Riva e Mori sotto lo 0,3%

TRENTO. Sono stati 385 i guariti nelle ultime 24 ore in Trentino a fronte di 165 positivi. Un dato, dunque, praticamente doppio che fa ben sperare per l'abbattimento della curva del contagio nelle prossime settimane sorretto anche da un aumento delle vaccinazioni: ieri la cifra totale è arrivata a 110.155 somministrazioni, comprese 36.526 seconde dosi. A cittadini ultra ottantenni sono state somministrate 49.224 dosi, mentre nella fascia 70-79 anni le somministrazioni sono pari a 16.170.

In questo quadro i comuni che non fanno segnare tra i loro residenti nemmeno una persona positiva sono 32, 6 in più rispetto a ieri e sono i seguenti: Albiano, Malè, Calliano, Campodenno, Canal San Bovo, Contà, Stenico, Novaledo, Castelnuovo, Giustino, Mezzano, Capriana, Soraga di Fassa, Borgo Lares, Livo, Torcegno, Pelugo, AmblarDon, Bieno, Caderzone Terme, Sfruz, Strembo, Ruffrè-Mendola, Croviana, Bresimo, Bocenago, Palù del Fersina, Castel Condino, Cis, Massimeno, Vignola Falesina, Sagron Mis.

Poi ci sono 15 centri che hanno 1 solo positivo: Cavizzana, Frassilongo, Valfloriana, Carzano, Drena, Terragnolo, Ossana, Tenna, Stan'Orsola, Castello Tesino, Imer, Spiazzo, San Lorenzo Dorsino, Canazei, Telve.

Dati positivi anche dai principali 10 centri del Trentino: Trento ha lo 0,44% dei residenti contagiati (uno dei livelli più bassi degli ultimi tempi con 525 contagi attuali); Rovereto lo 0,25%, Pergine lo 0,30%, Arco e Riva del Garda lo 0,17%, Mori lo 0,24%, Ala lo 0,47%, Levico lo 0,43% e Mezzolombardo lo 0,33%. Solo Lavis raggiunge lo 0,50% di residenti positivi con 46 persone contagiate attualmente su 9.113 abitanti.

Ecco dove sono stati trovati i 385 guariti:

Trento 53 guarigioni

Rovereto 37 guarigioni

Pergine 33 guarigioni

Storo 19 guarigioni

Levico Terme 11 guarigioni

Avio 10 guarigioni

Riva del Garda e Lavis 9 guarigioni

Mori 8 guarigioni

Arco, Mezzocorona, Sella Giudicarie 7 guarigioni

Mezzolombardo, Predazzo, Vallarsa 6 guarigioni

Ala, Primiero, Dro, Civezzano, Ziano di Fiemme, Bleggio Superiore 5 guarigioni

Borgo Valsugana, Cavalese, Pinzolo e Tesero 4 guarigioni

Cles, Baselga di Pinè, Brentonico, Tione di Trento, Moena, Cembra Lisignago, Castello Molina, Porte Rendena, Altavalle, Bondone, Cinte Tesino 3 guarigioni

Ledro, Caldonazzo, San Giovanni di Fassa, Terre d'Adige, Cavedine, Comano Terme, Ronecgno, Madruzzo, Isera, Ville di Fiemme, Roverè della Luna, San Lorenzo Dorsino, Trambileno, Canal San Bovo, Romeno, Sover, Ospedaletto, Telve di Sopra, Bieno, Luserna 2 guariti

Vallelaghi, San Michele, Villa Lagarina, Novella, Besenello, Dimaro Folgarida, Nogaredo, Tenno, Canazei, Albiano, Segonzano, Ton, Spormaggiore, Spiazzo, Denno, Stenico, Imer, Andalo, Molveno, Novaledo, Tenna, Carisolo, Sanzeno, Panchià, Sarnonico, Campitello di Fassa, Sporminore, Samone, Cavedago, Fierozzo, Dambel, Cavizzana 1 guarito