Coronavirus, i dati “reali” sui contagi? Il Dipartimento Salute della Pat dice di non averli. La risposta di Ruscitti all’istanza di accesso agli atti

TRENTO. Più volte durante le conferenze stampa di aggiornamento sulla diffusione dei contagi da Sars-Cov-2, pressati dalle domande dei giornalisti, il presidente Fugatti, l’assessora Segnana e i vertici sanitari hanno rivendicato di aver sempre condiviso le informazioni in maniera trasparente. Eppure a mesi di distanza i cittadini ancora non possono conoscere i dati sui “reali” contagi registrati in Provincia soprattutto in autunno, durante l'ondata di Covid più forte e impattante che, però, in Trentino è stata gestita ''da zona gialla''.

Come spiegato in più occasioni da Il Dolomiti, fra i dati relativi ai contagi comunicati ufficialmente al sistema di sorveglianza nazionale (quelli che servivano per determinare la suddivisione in zone colorate dell’Italia) e quelli rilevati dall’Azienda sanitaria ci sono state notevoli discrepanze legate al grande utilizzo dei test antigenici in Trentino (primo territorio a sperimentarne l'uso anche nelle farmacie, per esempio) e ai positivi trovati con questi strumenti mentre il ministero chiedeva venissero comunicati solo quelli da molecolari. Per esempio dopo la pubblicazioni di un grafico dell'Apss che sarebbe dovuto rimanere riservato si era scoperto come, mentre ai trentini venivano comunicati circa 200 casi al giorno, questi in realtà arrivavano anche a 800. In altre parole la situazione reale del contagio da metà ottobre era molto diversa da quella mostrata pubblicamente dalla Pat ai suoi cittadini (banalmente guardando il grafico qui sotto lo si può capie visto che solo le barre blu erano quelle relative al contagio comunicato, mentre quelle rosse, i positivi agli antigenici, non venivano comunicate).

Una scelta che probabilmente ha influito sulla colorazione del Trentino, che, non appena sono cambiati i parametri, è prima finito in zona arancione poi addirittura in quella rossa. Questo mentre altre Regioni percorrevano la direzione inversa potendo quindi allentare le restrizioni. Ci sono poi le contraddizioni emerse sia all’interno della Provincia (Fugatti aveva persino smentito sé stesso) che rispetto alle disposizioni impartite dal Ministero della Salute. Su tutte il ritardo nell’andare a confermare la positività all’antigenico con un molecolare: in Trentino servivano 10 giorni quando da Roma si diceva “possibilmente entro 48 ore”.

Nemmeno le opposizioni erano riuscite a farsi consegnare i dati sui contagi “reali”, visto che l’assessora alla Salute aveva aggirato le loro richieste evitando di rispondere ad alcune domande e fornire determinati dati. Alle luce di questa assenza di trasparenza Il Dolomiti ha depositato un’istanza di accesso agli atti (la risposta è obbligatoria) nella speranza di poter finalmente conoscere i dati sui contagi. Cosa avevamo chiesto? Quello che ancora non è mai stato comunicato in maniera completa e cioè il numero dei tamponi effettuati (antigenici e molecolari) fra settembre 2020 e gennaio 2021, i contagi rilevati e il numero di persone testate.

Una richiesta di accesso agli atti inoltrata sia al Dipartimento Salute e politiche sociali che all’Azienda sanitaria (che deve ancora rispondere). Eppure il diritto di cronaca si è trovato per l’ennesima volta di fronte a un muro. A rispondere è stato il dirigente del dipartimento Salute Giancarlo Ruscitti che laconicamente ha spiegato a Il Dolomiti: “Si comunica che la scrivente Amministrazione non detiene i dati da Lei richiesti”. In sostanza il dipartimento della Provincia, in prima linea per affrontare la pandemia, afferma di non avere i dati che riguardano i contagi avvenuti in Trentino fra il settembre 2020 e il gennaio 2021.

Al momento, quindi, restano le stime, i calcoli approssimativi fatti dai giornali e gli analisti. La Provincia, dal canto suo, dichiara di non sapere.