Coronavirus in Trentino, 6 nuovi casi a Tione e Altipiano della Vigolana. Ci sono 26 positivi attivi a Nago-Torbole. Sono 154 i Comuni del contagio

TRENTO. Sono 56.866 casi "ufficiali" (anche se le positività emerse nell'autunno scorso sarebbero molte di più - Qui articolo) e 1.470 decessi in Trentino per coronavirus da inizio epidemia, sono 52.317 i guariti da inizio emergenza e 3.079 gli attuali positivi. Sono state registrate 218 guarigioni. Sono 120 le persone in ospedale, di cui 34 in alta intensità e 24 in terapia intensiva. Oggi sono stati comunicati 81 contagi e 0 decessi. Campagna vaccinale: sono 961.514 le dosi somministrate di cui 386.862 sono seconde dosi e 145.944 sono terze dosi (Qui articolo).

Il bollettino odierno riporta 81 casi: 15 casi a Trento; 6 contagi a Altopiano della Vigolana e Tione; 5 infezioni a Mori; 4 casi a Trambileno; 3 contagiati a Pergine Valsugana, Arco, Borgo Valsugana e Sella Giudicarie; 2 casi a Lavis, Predaia, Roncegno Terme, Besenello e Contà; 1 positivo a Rovereto, Baselga di Pinè, Civezzano, San Giovanni di Fassa, Giovo, Avio, Grigno, Aldeno, Bedollo, Pomarolo, Nago-Torbole, Campodenno, Sant'Orsola Terme, Valdaone, Pellizzano, Caldes, Borgo Lares, Carzano e Strembo.

Sono state registrate 218 guarigioni: 36 guariti a Trento e Rovereto; 19 guarigioni a Ala; 16 guariti a Pergine; 7 guarigioni a Mori; 6 guariti a Baselga di Pinè e Villa Lagarina; 5 guarigioni a Riva del Garda; 4 guarigioni a Predaia, Roncegno Terme e Pomarolo; 3 guariti a Altopiano della Vigolana, San Michele all'Adige, Storo e Carisolo; 2 guarigioni a Arco, Borgo Valsugana, Civezzano, Avio, Valdaone, Cles, Mezzocorona, Mezzolombardo, Primiero San Martino di Castrozza, Brentonico, Madruzzo, Isera, Malè, Castelnuovo e Bocenago; 1 guarito a Trambileno, Sella Giudicarie, Lavis, San Giovanni di Fassa, Giovo, Nago-Torbole, Campodenno, Sant'Orsola Terme, Predazzo, Cavalese, Dro, Vallelaghi, Caldonazzo, Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Calliano, Albiano, Pieve di Bono-Prezzo, Roverè della Luna, Porte di Rendena, Ton, Tenna, Spiazzo, Giustino, Valfloriana, Terragnolo e Vignola-Falesina.

Sono 154 i Comuni con almeno 1 attuale positività. In questa fase dell'emergenza Covid ci si attesta a 3.079 casi: 557 infezioni a Trento; 202 casi a Rovereto; 138 positivi a Pergine; 118 infezioni a Ala; 95 contagi a Arco; 84 casi a Riva del Garda; 66 contagi a Baselga di Pinè; 63 casi a Borgo Valsugana; 53 positivi a Altopiano della Vigolana e Storo; 52 contagiati a Mori; 49 contagi a Predaia; 48 infezioni a Roncegno Terme; 43 contagi a Levico; 42 casi a Primiero San Martino di Castrozza e 36 positivi a Villa Lagarina.

E 35 casi a Cles; 34 infezioni a Ville d'Anaunia; 30 positivi a Dro e Castel Ivano; 28 casi a Tione, Tesero e Telve; 26 contagiati a Nago-Torbole; 25 casi a Mezzolombardo e Lavis; 24 contagiati a Avio; 23 infezioni a Mezzocorona; 22 positivi a Civezzano; 21 casi a Predazzo e Contà; 20 contagi a Brentonico, Isera e Sella Giudicarie; 18 infezioni a Besenello e Mezzano; 17 contagiati a Grigno, Terre d'Adige, Altavalle e Imer; 16 infezioni a Calliano e Ledro; 15 contagi a Vallelaghi, Caldonazzo e Novella; 14 casi a San Michele all'Adige, Cavalese, Aldeno e Samone; 13 contagiati a San Giovanni di Fassa, Giovo e Novaledo; 12 infezioni a Pomarolo, San Lorenzo Dorsino e Bieno; 11 casi a Trambileno, Tenna, Scurelle, Canal San Bovo e Vallarsa; 10 positivi a Cembra Lisignago, Nogaredo, Folgaria, Calceranica e Campitello.

Si aggiungono 9 contagi a Castello-Molina di Fiemme, Cavedine, Pieve di Bono-Prezzo, Bedollo e Borgo Chiese; 8 positivi a Castelnuovo, Ton, Castello Tesino, Ospedaletto, Sarnonico, Terzolas e Commezzadura; 7 casi a Madruzzo, Porto di Rendena, Pellizzano, Ville di Fiemme e Tre Ville; 6 infezioni a Malè, Sant'Orsola Terme, Giustino, Ziano di Fiemme, Volano, Segonzano, Nomi, Dimaro Folgarida e Rabbi; 5 contagi a Valdaone, Caldes, Fornace e Drena; 4 positivi a Albiano, Vignola Falesina, Comano, Tenno, Romeno, Lona-Lases, Denno, Mezzana e Bondone.

Poi 3 positivi a Carisolo, Campodenno, Roverè della Luna, Spiazzo, Moena, Pinzolo, Borgo d'Anaunia, Andalo, Pieve Tesino, Spormaggiore, Cavareno, Livo, Ronzo-Chienis, Cimone, Cinte Tesino, Sporminore, Croviana e Frassilongo; 2 casi a Terragnolo, Borgo Lares, Carzano, Canazei, Peio, Sover, Panchià, Capriana, Fiavè, Telve di Sopra, Molveno, Fierozzo, Torcegno, Garniga Terme, Ossana, Lavarone e Palù del Fersina.

Un positivo a Bocenago, Valfloriana, Strembo, Vermiglio, Stenico, Soraga di Fassa, Rumo, Cavedago, Dambel, Amblar-Don, Caderzone Terme, Ruffrè-Mendola, Luserna, Castel Condino e Massimeno.