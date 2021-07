Coronavirus, l'anno scorso contagiati oltre 3 mila operatori della scuola: ''La copertura dei vaccini è buona ma manca informazione per recuperare i ritardatari''

TRENTO. "E' un risultato di sistema che ha dimostrato grande reattività". Questo il commento di Roberto Ceccato, responsabile del Dipartimento istruzione, nell'analizzare la performance trentina nei test Invalsi (Qui articolo)."E' stato messo in campo - aggiunge il dirigente provinciale - un piano straordinario e non abbiamo cancellato quegli istituti di formazione e aggiornamento che non ci sono più a livello nazionale. Poi gli investimenti straordinari per la scuola in presenza: i 45 milioni per rafforzare la pianta organica del personale docente. E' stato un anno difficile, oltre 3 mila operatori sono stati contagiati e hanno abbandonato la scuola per qualche tempo ma siamo riusciti a garantire la sostituzione".

Come sottolineato dal responsabile del Dipartimento istruzione nel corso dell'anno scolastico 2020/21 circa 3 mila operatori tra docenti, personale Ata, amministrativi e così via si sono contagiati a fronte di 15 mila unità: siamo intorno al 20%. Dall'inizio delle lezioni, da settembre fino a gennaio, invece i contagi rilevati tra gli studenti sono stati circa 4 mila (202 nei nidi dell’infanzia, 368 nella scuola dell’infanzia, 902 nella primaria, 875 nelle medie e oltre 1.700 alle superiori) su 16 mila alunni: un tasso di infezione del 25%. Un trend che potrebbe essere stato confermato, se non leggermente ritoccato in aumento, in quanto poi in marzo le classi in isolamento sono andate in crescita prima del calo della curva epidemiologica.

Anche uno studio nazionale del dicembre 2020 sul contagio all'interno delle scuole ha rilevato che l’incidenza giornaliera è risultata sovrapponibile fino al 20 ottobre per poi aumentare nelle persone non in età scolare rispetto a quelle in età scolare. Inoltre, la percentuale dei focolai in ambito scolastico si è mantenuta sempre bassa e le scuole non rappresentano i primi tre contesti di trasmissione in Italia, che sono nell’ordine il contesto familiare/domiciliare, sanitario assistenziale e lavorativo.

A metà ottobre, ad un mese dalla riapertura delle scuole, la percentuale dei focolai in cui la trasmissione poteva essere avvenuta in ambito scolastico era intorno al 3,7% del totale, valore che poi si è progressivamente ridotto. La forte pressione sui dipartimenti di prevenzione verificatasi nel mese di novembre, a causa dall’intensificarsi dell’epidemia e del conseguente forte aumento dei casi in tutta la popolazione, ha portato in alcune aree a un ritardo nella notifica e nell’aggiornamento delle informazioni sui casi individuali e anche le informazioni presenti nel sistema di sorveglianza sulla possibile esposizione al virus del personale scolastico sono spesso carenti e incomplete.

"L'anno non è stato naturalmente semplice. Gli operatori - spiega Cinzia Mazzacca, segretaria della Flc Cgil - hanno sempre dimostrato un grande spirito di adattamento e si sono messi a disposizione con abnegazione per risolvere tutti i problemi. Spiace che ci siano ancora carenze nell'informazione e nella comunicazione. Ancora non si conoscono i piani per il prossimo anno scolastico. L'avvio delle scuole a settembre è ormai vicino e c'è la necessità di potersi organizzare nel migliore dei modi".

Seppur i numeri siano ancora fortunatamente bassi, la curva del contagio appare in crescita anche in Trentino in questi ultimi giorni (Qui articolo) e c'è la necessità di spingere sulla campagna vaccinale per limitare gli effetti della variante Delta. "C'è un po' di preoccupazione per quanto riguarda la ripresa delle attività. C'è molta incertezza - aggiunge la sindacalista - in quanto non si conoscono ancora i dettagli organizzativi. La vaccinazione è un problema relativo, i dati indicano che la copertura del personale è abbastanza alta, ci collochiamo intorno 70%, si può comunque migliorare".

Il verbale del Comitato tecnico scientifico ritiene come "assolutamente necessario" dare priorità alla didattica in presenza per il nuovo anno scolastico per la qualità della formazione e per lo sviluppo psicologico dei ragazzi. Da qui, Cts sostiene l’importanza e la necessità di varare un piano per la vaccinazione degli insegnanti e del personale scolastico. L'autorità scientifica raccomanda comunque il distanziamento interpersonale e, se possibile, l’uso di mascherine di tipo chirurgico al chiuso.

Il report settimane della struttura commissariale segnala che sono ancora oltre 221 mila i componenti del personale scolastico in Italia che non hanno ricevuto nemmeno una dose di vaccino, il 15,5% del totale appartenenti alla categoria. I dati trentini appaiono in questo senso in linea con quelli nazionali.

"Chiaro la copertura si può migliorare. Ma anche in questo campo - prosegue Mazzacca - c'è una forte assenza di informazione. I no-vax sono una minoranza molto bassa, la maggior parte dei non vaccinati sono ritardatari. A marzo e aprile, l'Apss aveva aperto la finestra per gli operatori scolastici per poi cambiare metodo di somministrazione a giugno. Tante persone si sono trovate costrette a rinunciare e aspettare. Credo che una comunicazione migliore potrebbe ridare slancio all'adesione e aumentare ancora di più la copertura".

L'ipotesi concreta è quella di tornare alle classi più numerose. "Alla luce della crescita del contagio - evidenzia Mazzacca - questa eventualità necessiterebbe di un supplemento di valutazione. Siamo comunque tutti concordi che si deve evitare il ritorno alla didattica a distanza per la qualità dell'insegnamento e per il benessere delle future generazioni. E' difficile prevedere la percentuale di copertura sui bambini e sui ragazzi, che in questo momento non sono vaccinati. La situazione è complicata e l'organizzazione non è ancora chiara, ma siamo già a metà luglio e il tempo corre velocemente. Già gli operatori sono stati chiamati a lavorare anche in luglio, senza alcun coinvolgimento. La Provincia naviga a vista e spera che il personale riesca sempre a trovare soluzioni e sopperire alle mancanze di piazza Dante".

Un'altra preoccupazione per il comparto è quello della dispersione scolastica, un problema legato alla Dad che, a quanto pare, ha un impatto negativo anche sulla preparazione. Più di 1 studente su 3 (35%) si sente più impreparato rispetto a quando andava a scuola in presenza e il 35% quest’anno deve recuperare più materie dell’anno scorso (Qui articolo).

Nella presentazione dei test Invalsi, i dirigenti hanno evidenziato che in Trentino sono praticamente allo zero statistico gli allievi tecnicamente "dispersi impliciti", cioè i giovani che terminano la scuola di secondo grado con carenze in tutte le discipline. I dati Istat e Eurostat del 2019 indicano invece che la dispersione si attesta al 9,6% nella somma tra "esplicita" (i ragazzi tra i 18 e i 24 anni che hanno al massimo il titolo di scuola secondaria di primo grado o una qualifica di durata non superiore ai 2 anni di formazione) e implicita. Comunque un dato molto migliore rispetto alla media nazionale.

"Si deve prestare attenzione, in linea generale in Italia la dispersione scolastica coinvolge anche la scuola primaria. E questo rappresenta quasi una novità: significativo se quella fascia di studenti non è stato agganciato. La didattica in presenza è un punto di partenza fondamentale per migliorare il sistema, ma serve coinvolgimento e attenzione a questo settore delicato per il futuro del Trentino e del sistema Paese", conclude Mazzacca.