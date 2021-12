Coronavirus, numero mai raggiunto di contagi in Trentino: superati i 900 casi in 24 ore. Ancora 1 morto

Sono stati analizzati 13.059 tamponi tra molecolari e antigenici. Registrati 938 positivi e 1 decesso. Ci sono 115 persone in ospedale di cui 21 in terapia intensiva

Foto di Piero Falco per Apss

TRENTO. Un nuovo picco nei contagi: 938 positivi in 24 ore. E ancora 1 morto. Sono 1.832 i casi individuati in due giorni: numeri assoluti che si mantengono elevati dopo le 894 infezioni di ieri (Qui articolo) e i 502 casi a Natale (Qui articolo). In questa fase restano, però, stabili i tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri con un leggero miglioramento in terapia intensiva. Sono invece 268 i guariti. In questi primi tre giorni sono state registrate praticamente tante positività quante quelle della scorsa settimana: 2.110 a 2.244 casi.

Questo il report di mercoledì 29 dicembre per quanto riguarda l'emergenza Covid in Trentino. Sono stati analizzati 13.059 tamponi tra molecolari e antigenici.

Sono stati trovati 201 positivi dall'analisi di 1.842 tamponi molecolari; gli altri 737 casi sono stati trovati a fronte di 11.217 test antigenici. Il rapporto contagi/tamponi si attesta a 7,2%. C'è anche la conferma di 436 positività intercettate dai test rapidi dei giorni scorsi.

La maggior parte dei nuovi contagiati non presenta sintomi: si tratta di 521 casi su 938 positività. Altri 411 sono pauci sintomatici.

Come accade da diversi giorni, la fascia dove si concentrano di più i nuovi positivi è quella tra i 19 e i 39 anni (400 casi ieri), seguita da quella tra i 40 e i 59 anni (272 casi).



Un morto nelle ultime 24 ore. "Un over 80 anni, ospite di una casa di riposo, non vaccinato, affetto da patologie pregresse".

Sono 115 i pazienti ricoverati di cui 21 si trovano in terapia intensiva: ieri 10 ricoveri e 10 dimissioni.

Campagna vaccinale: sono 990.467 le dosi di cui 391.251 sono seconde dosi e 167.329 sono terze dosi.

Il 29 dicembre 2020 fa erano stati 282 i positivi comunicati dalla Pat a fronte di 3.080 test (rapporto contagi/tamponi a 9,2%), c'erano 426 pazienti ricoverati di cui 49 in terapia intensiva. Un bollettino che riportava il decesso di 12 persone.