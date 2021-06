Donna 35enne trovata morta sulle sponde del fiume Piave, sarebbe stata accoltellata mentre prendeva il sole

Dalle prime indiscrezioni un uomo di 35 anni si sarebbe presentato in caserma a Valdobbiadene per costituirsi. L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno e mezzo da alcuni passanti che hanno avvistato il cadavere della donna riverso a terra

MORIAGO (TV). Il cadavere di una giovane donna è stato trovato oggi, mercoledì 23 giugno, attorno alle 13 all'Isola dei Morti lungo le sponde del fiume Piave a Moriago della Battaglia.

Si tratterebbe di una 35enne italiana sul cui corpo sono state trovate diverse ferite di arma da taglio. Le indagini dei carabinieri sono in corso. Sul posto stanno lavorando gli specialisti della scientifica e gli uomini del comando provinciale di Treviso oltre ai militari della compagnia di Vittorio Veneto.

L’allarme è stato lanciato poco dopo mezzogiorno e mezzo da alcuni passanti che hanno avvistato il cadavere della donna riverso a terra in una pozza di sangue, accanto ad un lettino. Stando a quanto appreso, l’omicidio si sarebbe consumato almeno mezz’ora prima, probabilmente mentre la donna stava prendendo il sole.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del Suem 118 ma per la giovane non c’era più nulla da fare.

Dalle prime indiscrezioni un uomo di 35 anni si sarebbe presentato in caserma a Valdobbiadene per costituirsi: è un incensurato che abita in zona. Non si sa però cosa avrebbe potuto portare l'uomo a compiere un simile gesto. Dai primi riscontri sembra che la vittima e l'assassino non si conoscessero.

Si attende anche l’arrivo dei sommozzatori per scandagliare le acque del fiume.