Donna esce dal parco e attraversa la strada, investita da un'auto: in azione i soccorsi

E' successo questo pomeriggio (venerdì 17 settembre) alla rotatoria di San Giorgio a Rovereto: mentre attraversava la strada una donna è stata investita da un'automobile ed è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso

ROVERETO. La chiamata al numero unico per le emergenze 112 è scattata questo pomeriggio (venerdì 17 settembre) poco prima delle 16 a Rovereto: una donna è stata investita da un'auto mentre attraversava la strada. E' successo a San Giorgio, sulla rotonda che si immette su via Unione.

Stando alla ricostruzione fornita al Dolomiti da un testimone presente sul luogo dell'incidente, una donna sarebbe uscita dal parco all'interno della rotonda per attraversare la strada, forse per raggiungere la fermata dell'autobus dall'altro lato della via.

Proprio in quel momento però un'automobile (guidata da una donna che si stava recando al lavoro) stava percorrendo la rotonda ed ha investito la donna. Sul posto si è tempestivamente attivata la macchina dei soccorsi, intervenuta con i sanitari del 118 e i carabinieri.

Non si conoscono ancora le esatte condizioni di salute della persona investita, che è stata trasportata in pronto soccorso in codice rosso.