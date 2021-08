Drammatico incidente, è Maurizio Casagrande il ciclista travolto e ucciso sulla strada provinciale 28, aveva 44 anni

Il 44enne travolto da un’automobile prima ha sbattuto con violenza sul parabrezza poi è rovinare sull’asfalto. Per Maurizio Casagrande non c’è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nell’impatto

Foto d'archivio

TAMBRE (BL). Il drammatico indicente è avvenuto questa mattina intorno alle 9e30. Maurizio Casagrande si trovava in sella alla sua bicicletta quando è stato travolto da una persona alla guida di un a Fiat Punto.

Il 44enne, residente a Vittorio Veneto, nella giornata di Ferragosto aveva deciso di uscire di casa per un giro in bicicletta lungo la strada provinciale 28. Arrivato all’altezza di Tambre, in provincia di Belluno, Casagrande è stato travolto da un’automobile. L’uomo ha sbattuto con violenza sul parabrezza per poi rovinare sull’asfalto.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi ma purtroppo per il 44enne non c’era più nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

Ora, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e attribuire le eventuali responsabilità, bisognerà attendere l’esito dei rilievi effettuati dai carabinieri.