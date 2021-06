E' uscito di casa ed è scomparso: si sta cercando Luigi Menardi: "Chi lo avesse visto contatti i Carabinieri''

L'uomo di Cortina d'Ampezzo è uscito di casa nella tarda serata di ieri e non ha fatto più rientro. Indossa una tuta da ginnastica e un gilet di lana grigia e calza ciabatte da casa

CORTINA D'AMPEZZO. Sono in corso le ricerche per Luigi Menardi di anni 92 di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno.

L'allarme è scattato attorno la scorsa mezzanotte e sono state attivate le squadre del Soccorso alpino di Cortina, assieme al Sagf, ai Vigili del fuoco e ai Carabinieri.

L'uomo era uscito ieri dalla propria abitazione in centro a Cortina attorno alle 22.30 e mai più rientrato.

Luigi indossa una tuta da ginnastica e un gilet di lana grigia e calza ciabatte da casa.

Chiunque lo avesse visto è pregato di contattare i Carabinieri.