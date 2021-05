"Era la mia vita. In pochi minuti il fuoco mi ha portato via tutto'', Martino ha 21 anni e fa il contadino. Gli amici lanciano una raccolta fondi per aiutarlo

L'incendio di questa notte ha distrutto tutti i macchinari e gli attrezzi di Martino Gasperotti, 21 anni, contadino di Pomarolo. Vigile del fuoco volontario questa notte assieme ai colleghi si è messo a lottare contro le fiamme che stavano secondo dopo secondo distruggendo la sua vita. Ora gli amici hanno deciso di lanciare una raccolta fondi per aiutarlo