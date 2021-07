Fiamme alla Ricicla di Lavis, i vigili del fuoco al lavoro fino alle 2 di notte. Odore acre e fumo, 4 corpi in azione

LAVIS. Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di sabato nella zona industriale di Lavis dove è scoppiato un incendio all'interno dello stabilimento della Ricicla, l'azienda che si occupa di riciclare i rifiuti.

L'allarme è scattato attorno alle 23.20 quando dallo stabilimento si è alzata una densa colonna di fumo e nella zona si è iniziato sentire un odore acre molto probabilmente dovuto al materiale che è bruciato.

Numerose le squadre dei vigili del fuoco di Lavis, assieme ai permanenti di Trento, di Gardolo e di Zambana, che si sono portate immediatamente sul posto con diverse autopompe, autobotti e una Ple antincendio.





Visto l'odore e il fumo, in via precauzionale, l’amministrazione comunale di Lavis ha diramato un appello: “Scriviamo questo messaggio in accordo con i vigili del fuoco. Questa sera si è sviluppato un incendio in una azienda della zona industriale di Lavis che si occupa di trattamento della raccolta differenziata. I Vigili del Fuoco sono riusciti a contenere l'incendio, ma si è sviluppato molto fumo. Per questo invitiamo tutti cittadini, in particolare quelli più interessati dalla presenza di fumo, a tenere precauzionalmente le finestre chiuse”.

I vigili del fuoco hanno lavorato fino alle due di notte per spegnere l'incendio e soprattutto mettere in sicurezza la zona controllando la presenza di eventuali altri focolai.

Le cause delle fiamme sono in corso di accertamento.