Fiamme in pizzeria, evacuate undici persone dall'edificio. Fondamentale l'intervento dei proprietari

Scoppia l'incendio in una pizzeria di San Martino in Passiria. Verso le due di stamattina i vigili del fuoco sono intervenuti per soffocare le fiamme divampate nei pressi del forno del locale. I proprietari erano già riusciti a circoscrivere il fuoco

S. MARTINO IN PASSIRIA. Attimi di paura in Alto Adige, a San Martino in Passiria, dove le fiamme sono divampate all’interno di una pizzeria. Evacuate undici persone dai piani superiori della palazzina che ospita il locale per evitare che rimanessero intrappolate con l’espandersi dell’incendio.

Espansione che fortunatamente non è avvenuta grazie alla prontezza dei proprietari, che si sono messi subito al lavoro, evitando che il fuoco si propagasse. Subito sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno estinto completamente le fiamme e messo in sicurezza la zona.

Assieme ai vigili del fuoco è intervenuta anche la Croce Bianca, ma fortunatamente nessuno ha avuto bisogno di soccorso, né i proprietari, né le undici persone evacuate, che non hanno riportato ferite.

I vigili del fuoco stanno cercando la causa dell’incendio, ma dalle prime informazioni diffuse il rogo avrebbe avuto origine nei pressi del forno.