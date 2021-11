''Finalmente ho le chiavi per farla uscire dalla sua prigione'', il papà di Samantha pronto a ''staccare la spina''. La mamma: ''Un atto di amore''

La 30enne feltrina il 12 novembre 2020 aveva avuto un infortunio finendo per rompersi il femore nel vialetto di casa. Operata il giorno dopo all’ospedale di Feltre erano subito emerse delle gravi complicazioni sfociate poi in un coma irreversibile. Il Tribunale di Belluno ha nominato amministratore di sostegno della figlia il padre (da oggi) che ora potrà prendere quella cruciale decisione: ''Adesso potrò dare il mio consenso affinché le vengano interrotte la nutrizione e l'idratazione. Poi con la sedazione profonda la nostra bambina ci lascerà. Mi fa fatica dire: morirà"

FELTRE. ''Mi sento come se avessi finalmente le chiavi per farla uscire dalla sua prigione, da quel letto in cui è inchiodata da 11 mesi, senza più vita ma soltanto dolore''. Questo il papà di Samantha D'Incà, Giorgio, sulle pagine di Repubblica. Da qualche giorno il giudice, era il 5 novembre, il Tribunale di Belluno ha deciso di autorizzarlo a “staccare la spina” che tiene in vita la figlia da 336 giorni.

Con il provvedimento del tribunale il padre è stato nominato amministratore di sostegno della figlia (passaggio formale che avviene oggi, 10 novembre) e pertanto prendere l’importante decisione, così come era stato richiesto dalla giovane quando ancora era in vita. Per il definitivo via liberà però servirà il parere di una commissione medica. "Adesso - ha aggiunto a Repubblica - potrò dare il mio consenso affinché le vengano interrotte la nutrizione e l'idratazione. Poi con la sedazione profonda la nostra bambina ci lascerà". E con la voce rotta dall'emozione ha specificato: "Mi fa fatica dire: morirà".

La 30enne feltrina il 12 novembre 2020 aveva avuto un infortunio finendo per rompersi il femore nel vialetto di casa. Operata il giorno dopo all’ospedale di Feltre erano subito emerse delle gravi complicazioni sfociate poi in una polmonite con il successivo ricovero all’ospedale di Treviso. Da quel momento Samantha è nutrita con un sondino, prima all’ospedale di Feltre e poi a Vipiteno dove hanno adottato una strategia terapeutica per alleviare il dolore che comunque la giovane continua a provare e che manifesta anche con lievi espressioni del viso. Poi il ritorno a Belluno, anzi a Cavarzano, in una Rsa.

Ora, pur senza testamento biologico, la sentenza del tribunale che permetterà al padre di staccare la spina. Una sentenza nata ricostruendo la volontà della giovane tramite le testimonianze della famiglia. ''Anche il Comitato etico dell’Usl Dolomiti e il procuratore di Belluno hanno dato il via libera - ha dichiarato Genzianella, la madre di Samantha al Corriere del Veneto -. Mia figlia non avrebbe mai voluto vivere così, ricordo le sue parole quando in tivù scorrevano le immagini di Eluana e Dj Fabo. Finalmente ci hanno creduto e ci concedono questo atto d’amore''.