I ciclisti incauti attraversano la ciclabile nonostante sia stata sommersa, i vigili del fuoco: “No comment”

SALORNO. La foto parla da sola, con un’immagine viene messo in mostra tutto quello che non bisogna fare quando c’è un fiume in piena: stare vicino agli argini infatti può rappresentare un grave pericolo, pensare poi di passare in bicicletta su una ciclabile semi-sommersa dall’acqua è qualcosa di veramente incauto.

I due ciclisti in questione, nonostante i divieti, sono stati fotografati a Salorno sulla ciclabile che corre lungo gli argini dell’Adige. I vigili del fuoco che hanno postato l’immagine commentano con un laconico: “No comment”.

In Trentino-Alto Adige rimane alta l’allerta per la piena del fiume Adige, anche se il peggio dovrebbe essere passato i vigili del fuoco stanno monitorando con attenzione la situazione. Le forti piogge della scorsa notte hanno causato un brusco innalzamento del livello del fiume Adige, tanto che alle 7 era stata attivata la procedura di piena. Fin da subito sono state presidiate le stazioni di monitoraggio lungo il fiume a Egna, Bronzolo e Salorno e attivate le ronde.





Il ponte dell’Adige e la via Stazione a Egna sono stati chiusi al traffico per motivi di sicurezza. Attualmente, riferiscono i vigili del fuoco, il livello dell’Adige si è stabilizzato (ha raggiunto un massimo 7,1 metri), ma i pompieri di tutto il distretto sono ancora al lavoro, poiché si sono registrati vari punti critici. “La situazione – ha detto il direttore dell’Ufficio idrologia e dighe, Roberto Dinale – analoga a quella dell’agosto di un anno fa, resta critica anche dopo il deflusso delle acque verso metà giornata”.

A destare preoccupazione anche il fiume Isarco, salito sensibilmente nella notte a causa delle forti piogge. Come se non bastasse il livello del corso d’acqua continuerà a salire dal momento che la Rienza, suo affluente, convoglia ancora molta acqua. In mattinata si prevede un leggero incremento del livello idrometrico del fiume Adige in Bassa Atesina.