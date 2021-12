Il camion si ribalta sulla carreggiata innevata e blocca il traffico (FOTO): l'incidente al passo San Pellegrino

Il mezzo pesante si è prima messo di traverso sulla strada per poi ribaltarsi sulla Statale 346 per Passo San Pellegrino: l'incidente è avvenuto sul versante Bellunese (a circa un chilometro dal confine col Trentino Alto Adige) e ora si attende l'arrivo dell'autogru dei vigili del fuoco per recuperare il mezzo e permettere alla circolazione di tornare a scorrere

FALCADE. L'allarme è scattato oggi, 10 dicembre, per un mezzo pesante ribaltato sulla Statale 346 per passo San Pellegrino: diverse le segnalazioni di automobilisti per il traffico bloccato mentre si attende l'arrivo dei vigili del fuoco con l'autogru per recuperare il mezzo e permettere alla circolazione di tornare a scorrere.





Il sinistro è avvenuto sul versante Bellunese, a circa un chilometro dal confine con il Trentino Alto Adige, appena sotto località Zingari Bassi a Falcade. Il mezzo pesante si è prima messo di traverso per poi ribaltarsi sulla strada, occupando entrambe le carreggiate e bloccando di fatto la circolazione.

Stando alle prime informazioni infatti, il traffico sarebbe fermo da ormai un paio d'ore. Vista la mole del mezzo interessato però, sarà necessario attendere l'arrivo dell'autogru dai vigili del fuoco di Belluno e quindi i tempi previsti per il recupero del camion e la riapertura della strada probabilmente si allungheranno.