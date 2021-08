Il sentiero è chiuso da anni ma loro si avventurano lo stesso rimanendo bloccati su un pendio: salvati dall'elicottero

CORTINA. Sono rimasti bloccati su un ripido pendio, tra sassi e rocce, in un canalino formatosi con le piogge. D'altronde quel sentiero è chiuso da anni, spazzato via dal maltempo e ormai privo di tracce da seguire per gli escursionisti, rese inagibili proprio dalle piogge e dal vento che negli ultimi anni colpiscono con sempre maggior intensità anche le Alpi.

E non è un caso se qualche giorno fa il presidente del Cai Veneto, Renato Frigo, proprio dalle nostre pagine lanciava l'allarme sullo stato dei sentieri e sul fatto che i volontari non bastano più a tenerli tutti in ordine perché di perturbazione in perturbazione i danni causati sono sempre maggiori (QUI ARTICOLO).

La richiesta di aiuto, però, arrivata al soccorso alpino oggi intorno alle 12.40 è partita proprio dal sentiero numero 418 degli Spalti del Col Becchei quello che porterebbe direttamente fino a quota 2.794 metri sull'omonimo Col che si trova nel gruppo Fanes, a nord-ovest di Cortina d'Ampezzo nel Parco Naturale Fanes-Sennes-Prags.

La coppia di escursionisti ha dato l'allarme perché non riuscivano più ad andare né avanti né indietro e si erano irrimediabilmente agitati perché temevano di precipitare dalla posizione in cui si trovavano. In aiuto della coppia è stato inviato l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che, dopo averli individuati bloccati in un ripido canalino, li ha recuperati sbarcando con un verricello di 15 metri il tecnico di elisoccorso e li ha trasportati a valle.