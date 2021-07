Il trattore si mette in moto e precipita nella scarpata. L’intervento dei vigili del fuoco, per fortuna a bordo non c’era nessuno

SORAFURCIA (BZ). L’allarme è scattato nel pomeriggio di ieri, 17 luglio, quando i vigili del fuoco sono stati chiamati per un trattore precipitato in una scarpata a Sorafurcia, un comune in Alto Adige.

Per ragioni ancora da appurare il mezzo, utilizzato da un uomo che stava tagliando della legna nel bosco, si è messo in moto per poi precipitare in una scarpata.





Fortunatamente in quel momento a bordo del trattore non c’era nessuno altrimenti l’incidente avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. Il recupero del mezzo però non è stato facile e i vigli del fuoco di Sorafurcia hanno chiesto l’aiuto dei colleghi di Valdaora di Mezzo.

Dopo aver installato un “sistema di carrucole”, grazie a un potente verricello, i pompieri sono riusciti a riportare il trattore sulla strada forestale da dove era precipitato.