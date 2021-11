IL VIDEO. Come nei film, guasto in volo e l'aereo atterra sulla spiaggia tra Venezia e Jesolo

CAVALLINO TREPORTI. Una scena da film, fortunatamente conclusasi nel migliore dei modi. Sabato 30 ottobre sulla spiaggia di Cavallino Treporti è atterrato un ultraleggero. Una scena spiazzante ripresa da una coppia di Mestre, Annalisa Finotello e Michele Scaramuzza, che stavano passeggiando intorno alle 17 sulla sabbia quando hanno assistito all'aeroplano che stava perdendo quota avvicinandosi a loro. L'ultraleggero era partito dal Lido di Venezia con a bordo una coppia austriaca.

Poi, in volo, un problema a bordo, un guasto, e in extremis il velivolo è riuscito ad abbassarsi mantenendo l'assetto di volo e ad atterrare sulla spiaggia di Cavallino Treporti una penisola tra Venezia e Jesolo. Fortunatamente la spiaggia era praticamente deserta. C'erano Annalisa e Michele che hanno avuto la prontezza di prendere il cellulare e riprendere l'accaduto.

Una scena da brividi conclusasi nel migliore dei modi, senza feriti né danni. Sul posto sono arrivati, poi, i carabinieri e i vigili del fuoco. L'ultraleggero è stato rimosso rimosso il giorno successivo.