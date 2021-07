Incendio Ricicla, Usb: “Ipotesi legame tra la vertenza in corso e l'incendio? Palese il tentativo di scaricare l'accaduto sui lavoratori”

Su un altro giornale online, riporta l'Unione sindacale di base: “Ipotizzata una possibile correlazione tra l'incendio e la vertenza in corso ma al contrario, fosse il rogo di origine dolosa, come Usb lo riterremo una pesante prevaricazione nei confronti dei lavoratori per minare la giustezza delle rivendicazioni avanzate. Fosse confermata l'origine dolosa prenderemo le distanze dal fatto, oltre a condannarlo fermamente in quanto vile e privo di ragionevolezza”

TRENTO. Dopo l'incendio che nella notte tra sabato e domenica ha interessato a Lavis l'azienda Ricicla 2 (Qui Articolo), l'Unione sindacale di base è intervenuta per dire la sua, in seguito alle ipotesi avanzate da un altro giornale online sulla "possibile correlazione tra l'incendio e la vertenza che Usb" ha in corso con Ricicla: “Palesato il tentativo di scaricare sui lavoratori l'accadimento, mettendo in cattiva luce la vertenza in atto”.

“Abbiamo appreso dalla stampa locale – scrive Usb in una nota – dell'incendio avvenuto tra sabato e domenica alla Ricicla Trentino 2 di Lavis, azienda nei confronti della quale Usb ha una vertenza in corso in merito alla situazione dei suoi dipendenti, assunti per tramite dell'agenzia Gi Group e che da decenni vivono in una costante situazione di precarietà ed incertezza dovuta anche ai contratti mensili di missione”.

In attesa dei chiarimenti delle delle autorità competenti sulle ragioni dell'incendio, il sindacato ribadisce di voler stigmatizzare alcune dichiarazioni apparse su un altro giornale online, dove a fatto appena accaduto si ipotizza, dice Usb: “Una possibile correlazione tra l'incendio e la vertenza in corso, palesando quindi il tentativo di scaricare sui lavoratori l'accadimento e mettendo in cattiva luce la vertenza in atto”.

Al contrario invece: “Nel caso l'evento fosse di origine dolosa – scrive il sindacato – come Usb riterremo lo stesso una pesante provocazione nei confronti dei lavoratori, mirata a screditare la credibilità e l'immagine degli stessi davanti all'opinione pubblica, e quindi a minare la giustezza delle rivendicazioni avanzate. Per questa ragione, sempre se confermata l'origine dolosa, come Usb prenderemo le distanze da tale fatto, oltre a condannarlo fermamente in quanto vile e privo di ragionevolezza. Ritenendo fondamentale la via del dialogo, quindi, appare ora indispensabile l'avvio di una trattativa sindacale, da noi sempre proposta”.