Insegnante 45enne accusata di atti sessuali con ragazzi minorenni, arrestata in Trentino

TRENTO. Per l'accusa avrebbe adescato i ragazzi sul web per poi avere dei rapporti sessuali con loro in un B&B di Bari. Giovani anche minorenni e in un caso anche con meno di 14 anni. E, da quanto riporta l'Ansa, lavorava dallo scorso settembre in un istituto comprensivo del Trentino, con un contratto a tempo indeterminato. La protagonista di questa triste vicenda è un'insegnante pugliese di 45 anni arrestata con l'accusa di aver compiuto atti sessuali con minorenni, alcuni dei quali con meno di 14 anni.

I fatti contestati sarebbero avvenuti tutti in Puglia. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti la donna, avrebbe adescato i ragazzini sui social usando il nickname di ''Zia Martina'' ed avrebbe consumato dei rapporti sessuali con un ragazzo con meno di 18 anni e con uno con meno di 14. Ad aggravare la situazione della donna ci sarebbe anche l'accusa della produzione di materiale pedopornografico poiché l'atto sessuale con le due vittime sarebbe stato ripreso.

A quanto riferito all'Ansa da Roberto Ceccato, dirigente del Dipartimento istruzione e cultura della Provincia autonoma di Trento, le autorità scolastiche trentine sono state informate dalla Procura di Bari con una telefonata. Come previsto in questi casi, non appena arriverà una comunicazione formale del procedimento giudiziario a carico dell'insegnante verrà aperto l'iter disciplinare, che dovrebbe portare alla sospensione dal lavoro e, nel caso le accuse trovassero riscontro, al licenziamento.

Resta da capire se l'autorità giudiziaria farà accertamenti su eventuali episodi avvenuti anche durante i mesi di permanenza in Trentino. Le indagini sono state gestite dai carabinieri del nucleo investigativo del capoluogo pugliese dopo aver raccolto le segnalazioni dei genitori delle due giovani vittime.

Secondo i familiari dei ragazzi i figli erano sempre più spesso online, collegati a quelle che sono state definite ''strane dirette social''. Una delle madri ha dichiarato: "Quando mio figlio di 11 anni mi ha fatto vedere il video di alcuni suoi amici che facevano sesso, anche di gruppo, con la cosiddetta 'Zia Martina', ho avuto un crollo. Un senso di sconforto misto alla voglia di vendetta. Non era mio figlio, ma conosco tutti quei bambini e non potevo credere ai miei occhi". La testimonianza raccolta ad agosto da una testata di informazione online (e ripresa qualche giorno fa da Repubblica Bari) è finita nelle carte dell'inchiesta della procura di Bari.