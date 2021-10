La stalla prende fuoco e le cavalle Chicca e Sammy rimangono gravemente ustionate. L'Oipa di Trento: "Hanno bisogno di fieno e cure"

Le due cavalle hanno necessità di medicinali, fieno e cure veterinarie. E' per questo stata aperta la possibilità di aiutare l'Oipa a sostenere le spese per permettere a Chicca e Sammy di tornare presto in salute e di riprendersi dal forte trauma vissuto durante l'incendio

TRENTO. Dopo essere rimaste ustionate e traumatizzate in seguito ad un incendio divampato nella loro stalla, ora due cavalle hanno trovato un rifugio sicuro in Trentino grazie all’Oipa.

Stiamo parlando di Chicca e Sammy, due bellissimi esemplari che, dopo aver rischiato la vita, adesso hanno bisogno di aiuto e cure per poter guarire completamente, anche se la strada non sarà breve.

Grazie una catena di soccorso promossa in loro aiuto, Chicca e Sammy sono ora seguite dei volontari dell’Oipa di Trento che hanno individuato sui monti trentini un "luogo idoneo alle loro necessità, tranquillo e isolato, dove queste due meravigliose cavalle avranno la possibilità di essere curate e di recuperare le forze senza che nessuno le disturbi", come spiega l'associazione.

“Ancora molto provate dalla paura e dalla sofferenza, Chicca e Sammy hanno necessità di superare il trauma psicologico subito", continua l'Oipa. "Il terrore di quella notte tremenda in cui i loro corpi hanno preso fuoco, causando loro delle profonde ustioni, non le ha ancora abbandonate e ancora oggi necessitano di medicazioni quotidiane”.

I volontari dell’Oipa di Trento si sono quindi mobilitati subito in loro aiuto. Al momento c’è urgenza di reperire fieno, medicinali per le cure e un sostegno per le visite veterinarie periodiche cui sono sottoposte, e per riuscire a fare tutto questo, l'associazione chiede aiuto ai cittadini.

Tutte le informazioni per aiutare Chicca e Sammy sono riportate sul sito dell’Oipa cliccando qui.