La storia di Sara: si presenta alla maturità con la divisa da vigilessa e il mezzo dei pompieri

BOLZANO. Fiera del proprio impegno e soprattutto fiera di essere una vigilessa del fuoco talmente tanto da voler dimostralo anche all'esame di maturità.

E' la storia di Sara, una giovane del corpo dei vigili del fuoco di Malles che proprio quest'anno ha affrontato gli esami di maturità.

La tesina che aveva deciso di portare ha riguardato un approfondimento sui vigili del fuoco. Un tema non così frequente per gli esami, ma questa non è stata di certo la maggiore particolarità.

Sara, infatti, si è presentata davanti alla commissione d’esame con il polisoccorso pesante e la divisa da parata accompagnata dalla sorella Lisa e ha impressionato tutti con la sua presentazione.

“Congratulazioni per il superamento dell’esame di maturità e buona fortuna per il futuro come vigilessa del fuoco” è il messaggio mandato dai colleghi.