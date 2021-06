L'auto esce di strada e si ribalta per alcuni metri. Interviene l'elisoccorso, due persone ferite

I soccorsi sono stati allertati da un passante. Al momento i carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente

EGNA. Paura dopo poco le 6 del mattino di oggi, 18 giugno, quando un'auto, che stava viaggiando sulla Ss12 in direzione sud, è uscita di strada, andando prima a finire su un terrapieno per poi volare per alcuni metri nell'avvallamento retrostante.

L'auto dopo il volo si è fermata nella sterpaglia sul lato guidatore. All'interno della vettura erano presenti due uomini che, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi.





Per fortuna di lì passava una persona che, avendo visto lo spaventoso incidente, ha chiamato immediatamente i soccorsi.

L'incidente è avvenuto in zona centro di riciclaggio di Egna. Sono intervenuto i vigili del fuoco volontari di Egna, la croce bianca della sezione Bassa Atesina, l'elisoccorso pelikan1 e i carabinieri.





Con delle scale è stato possibile raggiungere l’autovettura. Mentre i sanitari della croce bianca si sono occupati delle prime cure ai due occupanti, il veicolo è stato stabilizzato dai vigili del fuoco.

Il veicolo è stato infine recuperato con l’ausilio della gru. Per l'atterraggio dell'elicottero è stato necessario chiudere la strada statale per alcuni minuti. L'intervento è durato circa un'ora, e adesso i carabinieri stanno indagando sulle cause dell'incidente.