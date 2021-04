L’ultimo saluto a chef Pietro Biscosi, titolare de “La Pergola”: “Un amico orgoglioso, che si è fatto da solo”

DRO. Se ne è andato a soli 58 anni stroncato da un male incurabile che ha spento il suo sorriso lo scorso 30 marzo, ma il ricordo di Pietro Biscosi rimane vivo grazie ai parenti e agli amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. In particolare Primo Pomo ha voluto dedicare un pensiero all’amico scomparso: “Ci conoscevamo da una vita entrambi siamo originari di Mesagne”.

Sia Pomo che Biscosi hanno trascorso la gioventù nel piccolo comune pugliese, a pochi chilometri dalla città di Brindisi, scegliendo poi di trasferirsi, a pochi anni di distanza, in Trentino, nell’Alto Garda. Entrambi si sono affermati dietro i fornelli, apprezzati professionisti del settore della ristorazione. “Arrivammo nell’Alto Garda a pochi anni di distanza, io fui il primo – ricorda Pomo – chef Piero, perché tutti lo conoscevano così, da quando era arrivato a inizio anni ‘90 aveva saputo inserirsi perfettamente nella comunità e tutto quello che aveva se lo era guadagnato da solo, con la sua forza e la sua bravura”.

Biscosi infatti, dopo essersi fatto le ossa in cucina lavorando in alcune attività dell’Alto Garda era diventato il titolare del ristorante-pizzeria “La Pergola”, nel Comune di Dro. In un secondo momento lo chef aveva preso in gestione anche l’hotel Miramonti sempre a Dro. “Ci eravamo sentiti l’ultima volta in settembre – aggiunge Pomo – era un uomo orgoglioso e nemmeno allora aveva voluto parlarmi della malattia anche se sapevo che non stava bene. Siamo comunque sempre rimasti in contatto e so che ha lottato fino alle fine, come ha sempre fatto nella sua vita”.