Maltempo, cadono 120 millimetri di pioggia in due ore e la città finisce sott'acqua (FOTO e VIDEO): oltre 300 le richieste di soccorso nel Padovano

Nel corso del pomeriggio di ieri, 6 ottobre, sono moltissime le situazioni di disagio segnalate in tutto il Padovano: ad Abano Terme in appena due ore sono caduti 120 millimetri di pioggia. A Padova le forze dell'ordine intervenute per soccorrere una persona ad uscire dalla propria auto sommersa dall'acqua

PADOVA. Il maltempo nella giornata di ieri (mercoledì 6 ottobre) ha colpito pesantemente il Veneto: mentre in Provincia di Rovigo diversi tornado hanno toccato terra (Qui Articolo), nel Padovano un violento nubifragio ha causato moltissimi disagi in tutta la zona, oltre 300 le richieste di soccorso arrivate ai vigili del fuoco.

Ad essere colpita in particolare l'area di Abano Terme dove, nel giro di circa 2 ore, sono caduti ben 120 millimetri di pioggia ma allagamenti sono stati segnalati anche a Padova dove, dicono le forze dell'ordine, la polizia è intervenuta per aiutare una persona in difficoltà ad uscire dalla propria auto sommersa dall'acqua.

In tutta la zona parchi, strade e in particolare i sottopassi sono stati sommersi. Le squadre dei vigili del fuoco di tutto il territorio hanno lavorato tutta la notte per rispondere alle richieste di soccorso arrivate ma, dicono i pompieri, questa mattina erano 67 ancora le chiamate in coda da evadere.