Maltempo, colpito da un fulmine mentre telefona fuori dal rifugio: tragedia sfiorata. Ecco i consigli del Soccorso alpino in caso di temporale

Continuano gli appelli del Soccorso alpino alla prudenza in relazione al meteo mutevole in quota. Tra i consigli in caso di temporale quelli di tenersi alla lontana dalle ferrate, e dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche ma anche di evitare di avvicinarsi o appoggiarsi a pareti con percolazione d’acqua

TRENTO. Sono molti gli interventi avvenuti in montagna da parte del Soccorso alpino per aiutare chi è rimasto bloccato a causa del maltempo. Non solo in Trentino ma anche in tantissime altre zone d'Italia il lavoro dei soccorritori è stato notevole complicato, tra l'altro, dalle condizioni metereologiche.

Tra i tanti incidenti, un episodio particolare che ha rischiato di trasformarsi in una vera e propria tragedia, è quello avvenuto in Toscana dove un uomo è stato colpito al cellulare da un fulmine.

E' successo sulle Apuane dove un 50enne addetto del rifugio montano Del Freo, alla foce di Mosceta nel Comune di Stazzema (Lucca), era intento a telefonare all’aperto quando un fulmine ha colpito il suo cellulare. L’uomo ha per fortuna riportato soltanto lievi conseguenze.

L'attenzione, soprattutto in montagna e con il maltempo mutevole in quota, deve rimanere sempre alta e l'appello arriva anche dal Soccorso alpino con particolare riferimento al rischio di fulmini e richiamando tutti i frequentatori delle montagne ad un’attenta verifica delle condizioni meteorologiche già nella fase di pianificazione di un’attività all’aperto dando la precedenza ai siti delle Arpa regionali, più precisi e analitici rispetto ai servizi meteo 'commerciali'.

In caso di temporale in montagna, ecco 7 consigli:

- Evitare la permanenza su percorsi particolarmente esposti, come creste o vette, evita di stare vicino a guglie e pinnacoli anche di altezza modesta: occorre scendere di quota facendo attenzione al terreno scivoloso.

- Restare lontano da alberi isolati e non cercare riparo dalla pioggia sotto di questi ultimi, specie se d’alto fusto o comunque più elevati della vegetazione circostante. Il bosco fitto offre parziale riparo, ma evita sempre di sostare sotto le piante più alte.

- Accovacciarsi a piedi uniti evitando per quanto possibile il contatto con il suolo: siediti su uno zaino, una corda, del legno o rami secchi.

- Tenere alla larga dalle ferrate e dai percorsi di montagna attrezzati con funi e scale metalliche e da altre situazioni analoghe come in genere il materiale alpinistico.

- Trovare rifugio in un anfratto di roccia solo se asciutto, al riparo da possibili scariche di sassi, possibili in presenza di fenomeni violenti.

- Evitare di avvicinarsi o appoggiarsi a pareti con percolazione d’acqua.

- Rifugiarsi se possibile in auto, lontano da ruscelli e torrenti che in pochi minuti possono assumere regime di piena, con portiere e finestrini chiusi: è un luogo molto sicuro in caso di fulmini.