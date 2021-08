Maltempo, dopo il gran caldo sono in arrivo i temporali. La Protezione civile dirama l'allerta meteo su 5 Regioni del Nord-est e Centro Italia

TRENTO. E' in arrivo il maltempo sul Nord-est e sul Centro Italia. La Protezione civile ha diramato un'allerta gialla per cinque Regioni.

Un'area d'instabilità in arrivo dall'Europa centrale determinerà nelle prossime ore un graduale peggioramento sulle regioni settentrionali, specialmente a Nord-est, con fenomeni temporaleschi che dalle prime ore di domani (lunedì 23 agosto) si estenderanno, intensificandosi, all'Emilia-Romagna e successivamente a parte del Centro Italia. Al peggioramento delle condizioni meteorologiche si assocerà un sensibile calo delle temperature al Centro-nord, specie nei valori massimi.

Sulla base delle previsioni, il Dipartimento della Protezione civile d'intesa con le Regioni coinvolte ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche. L'allerta riguarda in particolare Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche e Umbria.



Dopo il gran caldo, si attende sul territorio provinciale un peggioramento: le previsioni di MeteoTrentino indicano per lunedì precipitazioni sparse in esaurimento già al primo mattino, seguite da ampie schiarite e addensamenti pomeridiani con probabili rovesci specie in prossimità dei rilievi. Martedì qualche nube bassa al mattino, poi soleggiato ma rimane la possibilità di rovesci sparsi al pomeriggio sera. Nei giorni successivi variabile e fresco.