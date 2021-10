Maltempo in arrivo, possibili grandinate e temporali sul Trentino: “Progressivo peggioramento delle condizioni meteo”

TRENTO. Quest’oggi, 3 ottobre, i trentini si sono svegliati con la pioggia. Già dalle prime ore della mattino su tutto il territorio provinciale si sono registrate delle deboli perturbazioni che stanno facendo dimenticare il sole dei giorni scorsi. Come osserva Meteotrentino tutto ciò è dovuto al passaggio di una perturbazione, associato a correnti sudoccidentali umide, che causerà un progressivo peggioramento da domenica sera fino a martedì. “In seguito – sottolineano gli esperti – la situazione rimarrà instabile per la presenza di una saccatura in quota, con un possibile miglioramento da giovedì”.

Tornando alla giornata di oggi domenica, il tempo sarà parzialmente soleggiato o nuvoloso con nubi in aumento dal pomeriggio-sera, quando non sono da escludersi deboli piogge. Le temperature minime sono date in aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Venti in quota moderati o forti a tratti da sud-ovest, in valle deboli o moderati da sud.

Lunedì si attente una giornata parzialmente soleggiata al mattino, ma nuvolosa dal pomeriggio con possibili deboli precipitazioni. Temperature in lieve aumento. Venti moderati sudoccidentali in quota, deboli o moderati da sud in valle.

Martedì invece, sarà molto nuvoloso o coperto con precipitazioni diffuse e persistenti, localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Non si esclude che a livello locale possano verificarsi anche delle grandinate.

Mercoledì ancora nuvoloso con probabili deboli precipitazioni al mattino, poi schiarite dal pomeriggio con possibili deboli piogge residue. Giovedì soleggiato con possibili raffiche di föhn in alcune valli.