Non vogliono mostrare il Green pass e i lavoratori raccontano d'essere sul camion per un viaggio: scattano multa e sequestro del mezzo

TIONE. Arrivano in camion dal Veneto e per non mostrare il Green pass alla polizia raccontano d'essere in viaggio per visitare Tione: sanzionata una ditta artigiana e sequestrato il mezzo. A svolgere i controlli la polizia locale delle Giudicarie, che ha fermato alle porte di Tione l'autocarro con a bordo anche il titolare della ditta veneta.

Gli occupanti a quel punto, in tuta da lavoro e con gli attrezzi al seguito, pur di non esibire il certificato verde hanno dichiarato alle forze dell'ordine di essere un gruppo di amici in viaggio per visitare il capoluogo giudicariese.

I poliziotti hanno quindi messo davanti al titolare quanto previsto dal codice stradale per la destinazione d'uso dei veicoli. Il camion fermato alle porte di Tione era adibito all'uso aziendale e al trasporto cose e non poteva certo essere utilizzato liberamente per trasportare persone.

Nello specifico infatti, notano i poliziotti delle Giudicarie, la norma consente di far viaggiare sull'autocarro le persone destinate al trasporto delle merci o dell'utilizzo delle attrezzature. Nonostante tutto però, il titolare della ditta ha continuato a sostenere la sua versione dei fatti, consapevole delle conseguenze.

Gli agenti hanno quindi verbalizzato il tutto, sanzionato la ditta e messo i sigilli all'autocarro che rimarrà sottoposto a fermo per il periodo stabilito dalla motorizzazione di Trento e che va da uno a sei mesi.