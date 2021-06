Paura in un albergo, sbagliano la manutenzione e il cloro finisce nella vaschetta dell'acido. Una persona trasportata in ospedale

E' successo a Fiè allo Sciliar in una struttura alberghiera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la Croce Bianca e le forze dell'ordine. Una persona è stata trasportata all'ospedale in condizioni non critiche

FIE' ALLO SCILIAR. Un errore nei lavori di manutenzione. Sarebbe stata questa la causa che ha portato questa mattina alcuni operatori in un hotel a mettere del cloro in una vaschetta riservata all'acido che si trovava nel locale tecnico della struttura.





Questo ha provocato la fuoriuscita di alcuni vapori che sono stati respirati da una persona che si è poi sentita male.

L'allarme è stato lanciato in mattinata e sul posto, un albergo a Fiè allo Sciliar, sono intervenuti in supporto ai locali anche i corpi dei vigili del fuoco di Bolzano e di Ora oltre ai sanitari della Croce Bianca e alle forze dell'ordine.





L'intera area è stata messa in sicurezza e la persona che ha respirato i vapori di cloro è stata immediatamente trasportata in ospedale e non sarebbe, dalle ultime informazioni, in condizioni critiche.