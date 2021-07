Resort con 51 lavoratori irregolari, maxi multa da 65 mila euro. I sindacati: ''Situazioni di lavoro grigio nel settore turistico non sono casi isolati''

RIVA DEL GARDA. “Stiamo portando avanti controlli frequenti e stringenti” sono le parole della comandante della Guarda di Finanza di Riva del Garda, Francesca Di Zio. A lei fanno capo i militari che proprio in queste settimane hanno portato avanti le verifiche nell'Alto Grada e che hanno consentito di individuare all’interno di un lussuoso resort 51 persone irregolari e di queste 12 in nero. (QUI L'ARTICOLO)

All'interno della struttura coinvolta le persone erano impiegate con differenti compiti con il ruolo di camerieri, pasticceri, maitre, chef, lavapiatti fino a quello di estetiste e bagnini.

Le problematiche individuate dalla Guardia di finanza hanno riguardato perlopiù questioni amministrative quali per esempio le comunicazioni obbligatorie a fini fiscali che in questo caso erano completamente mancanti. Complessivamente, sono stati contestati “contributi omessi” e “sanzioni” per oltre 65 mila euro.

A parlare di “Fatto gravissimo e non isolato” sono sindacati che chiedono un “cambio di cultura” una un maggio numero di controlli su tutto il territorio. “Così non solo si danneggiano i lavoratori, ma si compromette l’attrattività del settore” spiegano con una nota.

“Non c’è crisi economica o pandemica che possa giustificare il ricorso al lavoro nero o irregolare. Quanto scoperto dalla Guardia di Finanza e Inps in un resort dell’Alto Garda è un fatto gravissimo, che danneggia i lavoratori, fa concorrenza sleale alle imprese oneste e compromette anche l’immagine del turismo trentino” dicono i tre segretari generali di Filcams, Fisascat e Uiltucs nel ringraziare i finanziare e l'istituto di previdenza.

“Purtroppo, anche sulla base della nostra esperienza sindacale – spiegano - possiamo affermare che le situazioni di lavoro grigio nel settore turistico non sono casi isolati. Può essere, indubbiamente, che la grave crisi del settore abbia acuito questa situazione, ma non la si può in alcun modo giustificare – incalzano Paola Bassetti, Lamberto Avanzo e Walter Largher -. Sempre più frequentemente veniamo a conoscenza dell’applicazione di contratti pirata che denunciamo all’ispettorato del lavoro. Non può esistere che l’imprenditore tuteli il proprio reddito tagliando il costo del lavoro, non riconoscendo le ore lavorate, sotto-inquadrando i dipendenti, tagliando gli straordinari”.

Una situazione che secondo i sindacati bisognerebbe tenere presente anche quando si polemizza sulla carenza di manodopera. “Sicuramente situazioni di irregolarità, di mancato rispetto dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non aiutano a trovare personale. Più che puntare il dito contro le forme di sostegno al reddito anche gli imprenditori del settore e le associazioni che le rappresentano dovrebbero avviare una seria riflessione interna, favorire un cambio di cultura e soprattutto prendere le distanze con nettezza da situazione di questo tipo. Le stesse imprese dovrebbero favorire l’emersione di situazioni di irregolarità”

Per questa ragione Filcams, Fisascat e Uiltucs invocano non solo un rafforzamento delle misure di controllo e prevenzione sul territorio, ma un vero e proprio cambio di passo nella cultura aziendale di molte realtà del settore.