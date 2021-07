Salvato lo speleologo dopo una notte bloccato in grotta (IL VIDEO). Sul posto soccorsi da Friuli, Veneto, Trentino, Lombardia, Umbria e Lazio

CIMOLAIS. È stato tratto in salvo lo speleologo ferito in grotta ieri, domenica 4 luglio. Si tratta di un ragazzo di 22 anni di Roveredo in Piano rimasto ferito durante l'esplorazione di una caverna sulle Dolomiti Friulane. Il giovane è stato raggiunto e stabilizzato dai soccorritori nella serata di ieri, in attesa dei tecnici distruttori che avrebbero allargato l'entrata per permettere il passaggio della barella. Il recupero è avvenuto alle prime ore del mattino, dopo un'intera notte passata nelle viscere della montagna.

L'incidente è avvenuto a nella grotta Buca Mongana a 2000 metri di quota e a meno venti di profondità poco lontano da Forcella Lodina, nel gruppo del Duranno Cima dei Preti. Per questioni di vicinanza territoriale, i primi ad arrivare sul posto sono stati gli uomini del soccorso alpino veneto. Le squadre del Friuli Venezia Giulia, invece, hanno raggiunto il campo base a quota 700 metri dove sono rimaste bloccate a causa del maltempo.

Nella notte i soccorritori sono decollati dal campo base con l'elicottero che, grazie alla bravura del pilota, è riuscito a raggiungere quota 2mila metri in due rotazioni, portando con sé sia i materiali di soccorso che tre tecnici speleologi. Uno dei tre è un tecnico distruttore, che si è messo al lavoro per allargare la strettoia e permettere il passaggio della barella con il ferito a bordo.

La grotta si è rivelata più complessa del previsto perché costituita da serie di pozzi dei quali l'ultimo in alto, quello in cui doveva avvenire la distruzione, molto franoso. Il ferito era a sette metri sotto la strettoia e non poteva essere spostato perché non c'era spazio, dunque il lavoro dei distruttori è stato fatto valutando attentamente l'allargamento per evitare che cadessero pezzi all'interno addosso al ferito. Si è poi deciso, con la valutazione dei medici, di portarlo fuori senza barella, appeso all'imbragatura, dal momento che presentava solamente un braccio rotto e ferite al volto, senza danni o lesioni a schiena e arti inferiori.

L'estrazione è avvenuta con successo all'1.40 del mattino. I compagni di esplorazione, il padre e il fratello, fortunatamente sono risultati incolumi e sono stati riportati a Casera Lodina subito dopo il soccorso. Il materiale e il personale rimasto in quota verrà evacuato stamattina con l'elicottero della protezione civile.