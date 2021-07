Samantha D'Incà, 30anni, in coma vegetativo dopo un infortunio: la battaglia della famiglia e il referendum sull'eutanasia

La giovane è stata ricoverata a Vipiteno dove le stanno adottando una strategia terapeutica per alleviare il dolore che comunque la giovane prova nonostante il coma. Tutto è cominciato con un infortunio al femore ed ora, anche se la legge c'è, non può essere usata perché non c'è testamento biologico

VIPITENO. Samantha è in coma irreversibile e nonostante il padre abbia chiesto di ''staccare le macchine'', per lasciarla finalmente andare, nulla si può ancora fare. La giovane 30enne, infatti, aveva solo espresso a voce la volontà di non essere sottoposta a nessun accanimento terapeutico. Lo aveva detto ai familiari e gli amici ma nulla era stato messo nero su bianco e quindi ora è lì, all'ospedale di Vipiteno dove sono state attuate una serie di terapie per ridurre il dolore ma che, comunque, non lasciano grandi speranze di ripresa.

Samantha D’Incà il 12 novembre 2020 aveva avuto un infortunio finendo per rompersi il femore nel vialetto di casa. Operata il giorno dopo all'ospedale di Feltre (la ragazza è originaria della zona) sono subito emerse delle gravi complicazioni sfociate poi in una polmonite con il successivo ricovero all'ospedale di Treviso. Da lì in poi il tracollo totale causato forse da un batterio (colpe e responsabilità verranno appurate in una seconda fase) e la giovane finita in stato vegetativo in coma irreversibile con il cervello che per troppo tempo è rimasto senza ossigeno.

Da quel momento Samantha è nutrita con un sondino, prima all'ospedale di Feltre e poi a Vipiteno dove stanno adottando una strategia terapeutica per alleviare il dolore che comunque la giovane prova e che manifesta anche con lievi espressioni del viso. Una condizione difficilissima anche per la famiglia che più volte ha manifestato la volontà di lasciar andare la giovane come da sue richieste ma, al momento, nulla si può fare. La legge 219 del 2017, infatti, ha introdotto il testamento biologico che permette di decidere per sé stesso qualora si vengano a creare certe situazioni, ma ad oggi in pochissimi lo hanno fatto come si deve, soprattutto i più giovani che, chiaramente, hanno il pensiero della morte e di certe situazioni drammatiche lontano e indefinito.

In molti pensano che quattro chiacchiere con i parenti bastino a risolvere la situazione ma non è così serve un documento specifico come la Dat (Dichiarazione Anticipata di Trattamento QUI per approfondire). Qualcuno paragona già la vicenda di Samantha a quella di Eluana Englaro. La speranza è che non sia così visto che la battaglia della donna, finita in coma vegetativo nel 1992, e della sua famiglia è durata 17 anni prima di vedere una fine. Intanto continua la raccolta firme per il referendum sulla legalizzazione dell'eutanasia. In poche settimane sono già state superate le 250.000 firme (la metà delle 500.000 necessarie) e le prime 10 regioni per firme raccolte ai tavoli ogni 10.000 abitanti sono Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia, Piemonte, Umbria, Trentino Alto Adige. Cuneo è il comune con più di 50.000 abitanti che ha registrato più firme in rapporto alla popolazione, con 31 firme ogni 1000 abitanti, seguita da Cagliari (29), Trieste (26), Treviso (25), Trento (24), Pavia (23).