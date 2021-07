Tragedia al lago d'Idro, dirigente scolastico precipita da un sentiero e perde la vita

VALSABBIA. E' stata recuperata nella tarda serata di ieri la salma di Angelo Gandini, il 65enne dirigente scolastico in pensione e residente a Castiglione delle Stiviere, è precipitato per un centinaio metri nel vuoto davanti agli occhi della compagna di escursione e ha perso la vita.

La tragedia è avvenuta lungo un sentiero sopra il lago d'Idro ed ha visto l'intervento anche dei vigili del fuoco di Bondone e di Storo.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Salò i due escursionisti stavano percorrendo un sentiero a strapiombo che si affaccia sul lago. Si muovevano dalla frazione di Vesta verso Bondone. L'uomo avrebbe perso l'equilibrio e si sarebbe attaccato ad un ramo che però si è spezzato sotto il suo peso e lo ha fatto precipitare tra le rocce per una centinaio di metri. Un volo che non ha lasciato scampo, purtroppo, all'uomo.

Immediata la richiesta di aiuto da parte della donna che era sul sentiero con il 65enne.

Visto l'area impervia non è stato semplice l'intervento di vigili del fuoco e del soccorso alpino. Arrivati sul posto i soccorsi sanitari non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo.





Troppo gravi le ferite e le lesioni riportate nella caduta tra pietre e rovi. La donna che si trovava con lui è stata portata in salvo mentre la salma del 65enne è stata recuperato nella serata di ieri.