Tragedia al ristorante, boccone di traverso e Matteo è morto soffocato

VALDAGNO. Il dramma durante una cena, un boccone fatale che non ha purtroppo lasciato scampo a Matteo Dal Molin di 49 anni morto soffocato dopo aver mangiato un pezzo di carne.

La tragedia è avvenuta nell'alto vicentino in un locale di Valdagno. L'uomo, secondo la ricostruzione fatta, si era trovato assieme alla compagna con degli amici per una cena. Ad un certo punto, però, il 49enne è sbiancato in viso e in pochi secondi si è accasciato a terra.

Immediatamente uno dei clienti presenti in sala ha cercato di soccorrerlo dopo aver capito che stava soffocando a causa di un boccane. Lo stesso ha cercato di fare anche un'infermiera presente nel ristorante.

Immediatamente è stato lanciato l'allarme e sul posto si sono portati i soccorsi sanitari. Purtroppo però per Dal Molin non c’è stato nulla da fare. Ad intervenire per i rilievi anche i carabinieri.