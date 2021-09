Tragedia in Svezia, è morto in un incidente il 28enne trentino Leonardo Capoani

Ricercatore, aveva ottenuto la laurea magistrale in fauna selvatica. Il drammatico incidente è avvenuto nell'ultimo weekend e la tragica notizia è stata comunicata alla famiglia domenica sera

ROVERETO. Una tragedia immane quella che ha colpito una famiglia di Borgo Sacco a Rovereto. Leonardo Capoani, 28 anni è morto in un tragico incidente in Svezia dove il giovane aveva ottenuto la laurea magistrale in fauna selvatica.

Il giovane ricercatore, secondo le informazioni fornite fino ad ora, è morto nel weekend dopo essere uscito di strada con il quad. Con lui c'era anche la fidanzata che è rimasta ferita.

Sulla dinamica esatta sono in corso ancora le indagini per ricostruire cosa sia successo.

Purtroppo i soccorsi non sono valsi a nulla. Il personale sanitario ha cercato di rianimare il ragazzo ma purtroppo nulla da fare. Il giovane non si è più ripreso. La tragica notizia è stata comunicata domenica sera alla famiglia da parte delle forze dell'ordine.

Le autorità hanno richiesto l'autopsia per cercare di capire meglio l'accaduto. Sono in corso anche le pratiche burocratiche per il rimpatrio della salma.