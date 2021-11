Trento, ragazza rischia l’overdose sotto il ponte sull'Adige: salvata dai soccorritori dopo la chiamata di un giovane

Secondo una prima ricostruzione la giovane donna sarebbe andata in overdose dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti

TRENTO. La richiesta di aiuto è arrivata poco prima delle 15e30 di questo pomeriggio, 9 novembre, per via una persona che si è sentita male mentre si trovava lungo le sponde dell’Adige, proprio sotto il ponte San Lorenzo a Trento. La richiesta d’aiuto è arrivata da un ragazzo di origine brasiliana.

Subito dopo la chiamata sul posto si sono precipitati i sanitari con un’ambulanza e l’automedica di Trentino Emergenza, mentre in seconda battuta sono entrati in azione anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione la giovane donna sarebbe andata in overdose dopo aver assunto delle sostanze stupefacenti, forse eroina. I sanitari sono potuti intervenire prontamente proprio grazie alla chiamata del cittadino che ha notato la donna riversa a terra.

Una volta arrivato sul posto il personale di Trentino emergenza ha stabilizzato la giovane che, dopo essere stata imbarellata, è stata trasferita all’ospedale Santa Chiara di Trento. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto la testimonianza del ragazzo e hanno anche recuperato alcune siringhe e gli effetti personali della donna ricoverata.