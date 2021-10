Un altro morto per Covid in Trentino. Sono 22 i nuovi positivi e 26 le persone ricoverate

Tra i 22 nuovi contagiati di oggi ci sono anche 3 ultra ottantenni ed altri 3 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 5 bambini o ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 5

TRENTO. Un altro morto per Covid in Trentino. Si tratta di un uomo, sugli ottant'anni, che non si era vaccinato. La drammatica notizia arriva dal bollettino quotidiano sull'andamento dell'epidemia da Covid-19 in provincia di Trento. L'anziano era uno dei pazienti ricoverati in rianimazione causa Covid-19. Al momento si trovano altri 3 pazienti in terapia intensiva mentre ulteriori 13 sono ricoverati in altri reparti.



Continuano, anche nelle ultime 24 ore, a registrarsi molti tamponi rapidi (evidentemente spinti dall'effetto Green pass) visto che anche ieri ne sono stati fatti ben 3.703 che hanno individuato 12 nuovi casi positivi. Numeri, comunque, molto lontani dal vicino Alto Adige dove dove di tamponi rapidi se ne fanno tranquillamente anche 10.000 al giorno.

Accanto a questi anche 588 test molecolari sono stati fatti in Trentino che si sono rivelati positivi in 10 casi, ai quali si affiancano altrettante conferme di positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. Tra i 22 nuovi contagiati di oggi ci sono anche 3 ultra ottantenni ed altri 3 in fascia 60-69 anni. Ci sono anche 5 bambini o ragazzi di età compresa fra i 3 ed i 19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 5. I guariti oggi sono 29 per un totale di 46.887.

Salgono a 757.611 le vaccinazioni finora somministrate, di cui 347.583 seconde dosi e 4.482 terze dosi.