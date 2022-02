Abusi sessuali sulle nipotine, l'accusa nei confronti del nonno. Gli episodi avvenuti in Trentino

TRENTO. Abusi sessuali sulle nipotine. E' questa la pesante accusa che vede un 73enne a processo per gravi atti sessuali nei confronti delle sue nipotine che all'inizio dei fatti avevano 6 e 8 anni.

Un vero e proprio incubo ricostruito dagli inquirenti che sarebbe andato avanti per diversi anni. L'uomo coinvolto è residente a Pavia ma gli abusi sarebbero avvenuti durante un periodo di vacanza in Trentino.

Tutto parte nel 2013 quando le attenzioni del nonno si sono rivolte verso la nipotina più piccola. Abusi sessuali che sono andati avanti sia mentre la piccola dormiva ma anche di giorno appena il nonno si trovava da solo con lei.

Successivamente a subire abusi è stata anche la nipotina più grande. Il tutto si è trasformato in poco tempo in diversi problemi per le due piccole, difficoltà nel dormire e tanti altri disagi.

Solo un paio di anni fa le due ragazze hanno raccontato gli episodi e questo ha permesso di avviare le indagini.

Ora, l'uomo di 73 anni, dovrà rispondere davanti al giudice di accuse pesantissime. Oltre alla richiesta di costituzione di parte civile le vittime hanno anche formalizzato una richiesta di risarcimento: 200 mila euro per entrambe le due nipotine e 100 mila euro la madre.