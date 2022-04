Addio al piccolo Sasha, è stato trovato senza vita il bambino di soli 4 anni disperso mentre scappava con la nonna da Kijv

KIJV. Sasha aveva 4 anni era disperso da giorni. Si trovava assieme alla nonna nel distretto di Vyshhorod, nella regione di Kiev, quando sono iniziati i bombardamenti delle truppe russe.



Nonna e bimbo avevano deciso di allontanarsi per fuggire agli attacchi ma da qual momento nessuno più aveva avuto loro notizie. Durante l'evacuazione attraverso il fiume Dnipro, una delle imbarcazioni non ha raggiunto il fiume e Sasha era su una di quelle. La madre del piccolo si è messa subito alla disperata ricerca del figlio, diffondendo anche un appello.

In pochissimo tempo è iniziata una vera e propria mobilitazione per cercare il piccolo Sasha e a muoversi erano state anche alcune celebrità ucraine.

Ricerca che purtroppo ha avuto adesso il triste epilogo. Il piccolo è stato trovato senza vita.

Lo ha annunciato su Instagram la madre, Anna Yahno. "Oggi abbiamo trovato il corpo di Sashenka. Ringrazio chi ha aiutato nella ricerca, ringrazio tutti per le preghiere e la fede, grazie per il sostegno. Sashenka, il nostro angioletto è già in cielo. Oggi la sua anima ha trovato pace", ha scritto.

La notizia è stata confermata da Inna Sovsun, ministro dell’Istruzione del parlamento ucraino.

This is Sasha. He is four... he was four. Until recently, the whole #Kyiv region was looking for missing Sasha. His corpse was found today. #russians shot a boat in which he and his grandmother wee trying to escape from #russian soldiers. The child was shot.

Hate these Nazis! pic.twitter.com/z5Kc4LU2Qe

— Inna Sovsun (@InnaSovsun) April 5, 2022