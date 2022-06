Al nord-est con la siccità cresce il rischio di incendi boschivi, l’allerta gialla anche per il maltempo: previsti smottamenti a causa dei temporali

BOLZANO. Per i prossimi giorni la protezione civile dell’Alto Adige ha dichiarato lo stato di allerta giallo per quanto riguarda il maltempo e gli incendi. Come spiega direttore del Centro funzionale provinciale della protezione civile, Willigis Gallmetzer, ciò significa che eventi su piccola scala potrebbero verificarsi in modo violento e improvviso. In particolare l’allerta riguarda tre eventi meteorologici previsti per oggi, 21 giugno.

Non solo perché a causa della persistente siccità, attualmente c’è pure un alto rischio di incendi boschivi che riguarda la provincia di Bolzano e il resto del nord-est.

Le alte temperature possono provocare temporali isolati, che possono essere anche violenti: “Classifichiamo il potenziale di pericolo come giallo se la tendenza temporalesca supera una certa soglia e vi è il potenziale per temporali localmente forti”, riferisce Günther Geier, dell'Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe. Temporali che sono attesi fra oggi e domani. I forti rovesci potrebbero provocare frane e smottamenti di fango, riferisce Stefan Ghetta, dell'Ufficio idrologia e le dighe. Dove si verifica un violento temporale infatti, c'è un'alta probabilità di una colata detritica.

Si ricorda che per via del maltempo in arrivo la protezione civile ha diramato un’allerta gialla su Alto Adige e la zona dell'Alto Piave per la giornata di oggi (martedì 21 giugno). Per questo le autorità predicano cautela. Nella zona delle Dolomiti, dall’Alto Adige al Veneto bellunese, saranno possibili rovesci e temporali nelle ore pomeridiane e serali, in particolare sulle Dolomiti dove non si esclude qualche fenomeno intenso.

Anche l’amministrazione comunale di Valdaone, in Trentino, ha lanciato l’allarme: “Si comunica che a partire dal tardo pomeriggio di ieri e fino a mercoledì le condizioni di instabilità atmosferica potranno dar luogo a rovesci e temporali che localmente potranno risultare intensi (precipitazioni abbondanti, grandinate, forti raffiche di vento e frequenti fulminazioni)”.