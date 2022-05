Ancora temporali in alcune zone del Trentino: i vigili del fuoco intervengono per liberare scantinati e garage dall'acqua. Asiago imbiancata dalla grandine

Una giornata di bel tempo ma non sono mancati temporali, in particolare su Trentino, Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia. Violenta grandinata in alcune zone di Asiago, fortunatamente meno intensa rispetto ai giorni scorsi

TRENTO. Ancora grandine in alcune zone del Trentino, fortunatamente un fenomeno meno intenso rispetto a quello della scorsa settimana e che ha interessato ampie porzioni del territorio con danni all'agricoltura (Qui articolo).

In generale una giornata di bel tempo, anche se nel pomeriggio di oggi, lunedì 16 maggio, non sono mancati temporali, in particolare sul Trentino, sull'Alto Adige, sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia.





Ancora grandine, fortunatamente con chicchi di piccole dimensioni, in val di Fassa e soprattutto in alcune zone di Asiago: qui il paesaggio si è imbiancato e sono caduti inoltre oltre 40 millimetri di pioggia. Pioggia anche in Valsugana.





E ci sono stati alcuni interventi tra la val di Fassa e la Valsugana, attività in particolare legate a qualche allagamento di garage o scantinato. I vigili del fuoco di Borgo sono stati chiamati per liberare dall'acqua i locali tecnici di un condominio in via Prà e quindi nel centro del paese. La situazione appare comunque sotto controllo e non si segnalano grandi disagi sul territorio provinciale.

"Oggi, lunedì, schiarite alternate ad annuvolamenti associati a rovesci e temporali localmente intensi", spiega MeteoTrentino. "Martedì soleggiato con limitata attività cumuliforme sui rilievi dove non è del tutto esclusa la possibilità di sviluppo di isolati brevi temporali. Mercoledì soleggiato al mattino con nuvolosità in aumento e, al pomeriggio sera, probabili precipitazioni sparse o diffuse localmente anche a carattere di rovescio o temporale. Giovedì nubi basse al mattino, in seguito schiarite via via più ampie. Venerdì soleggiato con qualche nube alta e, al pomeriggio sera, possibile sviluppo di qualche temporale soprattutto in montagna. Sabato perlopiù soleggiato e caldo ma potrebbe aumentare la probabilità di sviluppo di temporali anche intensi". Nei prossimi giorni è atteso Hannibal e si prevedono picchi di 35 gradi (Qui articolo).