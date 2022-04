Bloccato in un canale di scolo di un ponte viene sfamato da altri colombi, portato in salvo dai vigili del fuoco

E' l'episodio avvenuto nel veronese, dove alcuni cittadini hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Un colombo era rimasto bloccato in un canale di scolo e per diversi giorni è stato sfamato da altri suoi simili

VERONA. Bloccato in una cavità di scolo di un ponte riesce a sopravvivere per circa due settimane grazie ad altri volatili che gli hanno portato da mangiare.

E' quello che è successo nel veronese ad un colombo e la storia è stata fatta conoscere dai vigili del fuoco del Veneto.

Il colombo era rimasto intrappolato in una cavità di scolo del ponte Limoni sulla Sr10 a Legnago.

A lanciare l'allarme ai vigili del fuoco sono stati alcuni passanti che si sono accorti del continuo andirivieni di altri volatili.





Nel controllo effettuato dai vigili del fuoco si sono trovati davanti il povero colombo che era rimasto bloccato da una rete in metallo che non gli permetteva di uscire dal canale di scolo mentre l'andirivieni che i cittadini vedevano in realtà erano altri volatili che arrivavano a portargli da mangiare.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra del distaccamento di Legnago e si sono calati con delle corde per raggiungere l'animale che poco dopo è stato liberato.