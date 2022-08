Crisi energetica e scuola, c'è chi pensa alla settimana corta e in Gran Bretagna a tre giorni in Dad

La Gran Bretagna della Brexit è in grande difficoltà con un'inflazione galoppante e i servizi pubblici sempre più al collasso. A livello scolastico si discute di far andare in presenza gli studenti solo per metà settimana. In Italia dopo i buoni risultati economici del governo Draghi la crisi è sempre più impattante e in provincia di Verona il vicepresidente ha proposto la settimana corta per risparmiare sulle bollette

VERONA. Mentre in Gran Bretagna c'è chi pensa a tre giorni in Dad e tre giorni in presenza per ridurre gli impatti del caro bollette sul sistema generale, anche in Italia c'è chi sta avanzando l'ipotesi di ''settimana corta''. Lo annuncia il vicepresidente della Provincia di Verona con delega all'Istruzione David Di Michele palesando un problema, quello degli aumenti sui consumi di gas ed energia elettrica, che nelle prossime settimane rischia di travolgere tutti: enti pubblici, privati cittadini e imprese.

La tematica, ovviamente, è generalizzata a tutta Europa e in Gran Bretagna il dibattito è aperto da qualche settimana visto che nel Paese della Brexit, come accaduto anche con il Covid (che di fatto ha messo alle corde il sistema sanitario ridotto come peggio non si potrebbe) la crisi è molto più pesante senza Pnrr, aiuti concertati e sostegni della Ue. La Gran Bretagna già la scorsa settimana contava una crescita dell'inflazione su anno del 10,1% (in Italia si viaggia sull'8%) ma le stime di Citigoup fissano a gennaio un rialzo di altri 8 punti percentuali per un totale del 18,6%. Il livello più alto da 50 a questa parte.

L’Autorità britannica per l’energia Ofgem ha già alzato il limite di prezzo per l’elettricità a 0,52 sterline per kilowattora (prima il 'price cap' era a 28 centesimi) e dal primo ottobre la tariffa fissa giornaliera salirà da 0,45 a 0,46 sterline. Raddoppia anche il gas, con un nuovo limite di prezzo a 15 centesimi contro i 7 fissati fino al 30 settembre. Questo vorrà dire un aumento dell’80% delle bollette in ottobre per le famiglie inglesi: in media passeranno da un esborso annuale di 1.971 sterline a 3.549 (4.190 euro). E visto il trend il prossimo gennaio il tetto potrebbe essere alzato ancora portando la spesa fino a 6mila sterline.





Per far fronte a questa situazione drammatica è al vaglio degli istituti scolastici la possibilità di tagliare le ore di lezione. Questa la posizione di un dirigente scolastico rilasciata al Telegraph:“Giornate in classe più brevi, meno doposcuola e opportunità di arricchimento extra scolastico da una parte, restrizioni draconiane sull’utilizzo dell’energia dall’altra diventeranno una realtà per tutti gli istituti. La situazione è particolarmente difficile per i quelli più piccoli e per quelli privati. Non stiamo chiedendo l’elemosina prima di una revisione della spesa: questa è una situazione seria”.

E in Italia? Il crollo del governo Draghi ha bloccato molte delle misure che si stavano attuando e che stavano portando il nostro Paese ad essere quello con la maggiore crescita registrata tra quelli del G7. Addirittura a luglio, prima della sfiducia del Movimento 5 Stelle e poi di Lega e Forza Italia, la Commissione europea chiariva che in Italia ''quest'anno il Pil dovrebbe salire al 2,9%, rispetto al 2,4% previsto a maggio'' e spiegava che il ''tasso di inflazione in Italia supererà il livello record del 7,4% quest'anno per poi scendere al 3,4% nel 2023''. In poco più di un mese il quadro politico è drasticamente cambiato e la crisi sembra ormai inevitabile. Ecco che, allora, c'è chi guarda avanti e cerca soluzioni anche in specifici settore.

In un articolo del Corriere del Veneto parla il vicepresidente della Provincia di Verona. A fronte di aumenti sull'energia che faranno raddoppiare le spese per il sistema scolastico (si parla di 4,8 milioni l'anno scorso, a fronte dei 3,5 nel 2020/2021 e di 8 milioni in questo nuovo anno scolastico) si pensa a ridurre la settimana in presenza. “Sono cifre importanti e difficili se non impossibili da sostenere per un ente come il nostro – ha detto Di Michele – la settimana corta ci permetterebbe di ammortizzare costi importanti“. “Non è competenza del presidente della Provincia dire come la scuola si deve e deve formare – risponde Stefano Marcon, presidente dell’ente a Treviso e sindaco del Comune di Castelfranco Veneto, oltre che vicepresidente vicario di Upi nazionale – ridurre servizi o cambiarli per risparmiare soldi non è una buona idea. Io credo che qualcuno debba intervenire a livello governativo per risolvere questa problematica che obiettivamente c’è e riguarderà tutti gli enti locali“. La novità andrebbe a coinvolgere in particolare 150 licei veneti, molte scuole superiori già attuano infatti la settimana corta. Un cambio che però preoccupa i dirigenti scolastici per il poco tempo.