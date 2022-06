Decide di fare un'escursione in montagna ma scompare, ricerche in corso per un 43enne. In campo un centinaio di persone tra forze dell'ordine, soccorso alpino e vigili del fuoco

A dare l'allarme i famigliari dell'uomo che nei giorni scorsi aveva deciso di andare in montagna per un'escursione. Le ricerche fino ad ora hanno dato esito negativo