Disperso in montagna Danilo Lesti, militare del Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno

L’alpino Danilo Lesti risulta scomparso dal pomeriggio dell’1 aprile, si trovava in vacanza in Abruzzo e secondo i racconti di alcuni amici stava cercando di costruire una nuova via ferrata

TERAMO. Sono in corso nell’area di Monte Piselli, nella provincia di Teramo, le ricerche di un giovane alpino che risulta disperso dal pomeriggio dell’1 aprile. A lavoro per le ricerche le squadre del soccorso alpino di Abruzzo e Marche.

L’uomo scomparso si chiama Danilo Lesti, 34 anni di Sant’Egidio alla Vibrata, in provincia di Teramo, in servizio presso il Sesto Reggimento Alpini di Vipiteno, in provincia di Bolzano.

Nei giorni scorsi il militare, in vacanza in Abruzzo, approfittando della bella giornata, ha deciso di andare sul Monte Piselli, per un’arrampicata e, secondo i racconti di alcuni amici, stava cercando di costruire una nuova via ferrata.

L’uomo però non è rientrato a casa, né ha contattato i familiari, che lo hanno chiamato sul cellulare che ha squillato a vuoto fino a quando ha smesso di funzionare. L’auto dell’alpino, esperto di montagna, è rimasta parcheggiata a San Giacomo di Valle Castellana, località turistica montana in provincia di Teramo.

Le ricerche avviate dai vigili del fuoco sono state ostacolate dalle cattive condizioni del tempo mentre la Prefettura di Teramo ha richiesto l’intervento delle squadre del soccorso alpino.

Le ricerche finora non hanno dato esito positivo. La zona è stata perlustrata con l’ausilio di un'eliambulanza della Regione Abruzzo, decollata dall’aeroporto di Pescara, costretta poi a rientrare per il vento forte e la nebbia bassa. L’uomo disperso è preparato ed esperto e aveva lasciato detto ad un amico l’intenzione di fare un’uscita in montagna, ma non si conosce ancora il percorso che possa aver fatto.